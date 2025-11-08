Le piden 465 euros por recuperar el título de máster que perdió en la dana

Cuando ya se ha cumplido un año de la dana que arrasó con la provincia de Valencia, muchas familias continúan trabajando sin descanso para recuperar todo lo que perdieron la tarde del 29 de octubre. Además de muebles, vehículos, archivos históricos y los recuerdos de toda una vida, la riada también se llevó documentos relevantes de muchas personas que, en algunos casos acreditan años de esfuerzo.

Una documentación que, entre el lodo y la burocracia, hace que muchos damnificados tengan que enfrentarse ahora a un segundo golpe: el de los trámites y el pago de elevadas tasas para reemplazar lo que el agua destruyó.

Es el caso de una estudiante de la Universidad Católica de Ávila (UCAV), que entre todas las cosas que perdió por las inundaciones se encuentra su título de máster. Un documento que, además de acreditar sus estudios de postgrado, necesita aportar para el cálculo de méritos de la oposición a la que se ha presentado para optar en una plaza de un ayuntamiento.

Una respuesta "estándar"

Al reclamarle el documento original, la damnificada contactó con su antiguo centro de estudios para solicitar un duplicado. Sin embargo, la respuesta que recibió ha provocado su indignación, y posteriormente la de muchos usuarios de las redes sociales, que afean la "falta de empatía" de la universidad hacia los afectados por la dana. Según le respondieron, tiene que volver a pagar 465 euros de las tasas universitarias para obtener el documento.

Volúmenes afectados por la dana recuperados por el Institut de Restauració. / Levante-EMV

Archivos de una iglesia de Catarroja dañados por la dana. / L-EMV

Ha sido su pareja el que ha denunciado el "mensaje estándar" que le envió la universidad para seguir con la solicitud. "Mi pareja es afectada de la DANA de Valencia y perdió su título de máster de la UCAV en la riada. Pues al ponerse en contacto con ellos, le han pedido que lo vuelva a pagar: 465€ por el duplicado. Encima le han respondido con un mensaje estándar sin más", publicó el usuario Francisco J. Martínez (@FcoJMA), a través de su perfil de X (antes Twitter).

La UCAV no se ha pronunciado

El tuit se viralizó rápidamente y ya acumula más 270.000 visualizaciones y 5.000 likes. También numerosos comentarios que reprochan la respuesta de la universidad y reclaman que las instituciones públicas y privadas adopten medidas excepcionales en estos casos, como la exención o reducción de tasas para documentos perdidos por causas de fuerza mayor.

Por el momento, la Universidad Católica de Ávila no ha emitido una respuesta oficial sobre el asunto ni ha aclarado si contempla algún tipo de apoyo a personas como esta estudiante, que perdió la documentación académica por la dana. Mientras tanto, los afectados confían en que el centro recule y les ofrezca alguna solución alternativa, teniendo en cuenta la situación particular de la antigua alumna.