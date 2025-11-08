Una protesta ciudadana pide frenar la privatización de la sanidad pública

La sanidad valenciana es hoy un 30 % más privada que hace exactamente once años. Es el principal dato que se extrae del informe "La privatización sanitaria de las comunidades autónomas 2025" elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FASDP, entidad que ha convocado diversas protestas para pedir la reversión a lo público de todos los servicios sanitarios privatizados. Las convocatorias se llevan a cabo entre el 3 y el 9 de noviembre y esta mañana, en la Plaza de la Virgen, un centenar de personas han hecho pública su exigencia al Consell de dar marcha atrás en viraje hacia lo privado.

Convocada por la federación pero con el apoyo de UGT y CCOO, denuncian la manipulación de las listas de espera, el colapso de los centros de salud, la infrautilización de los hospitales y el agotamiento de los profesionales sanitarios. Un deterioro del sistema sanitario que pone en jaque el derecho a la salud: "No somos cifras, somos personas. Somos pacientes que esperan un diagnóstico que llega tarde, familias que recorremos cientos de kilómetros porque su hospital o centro de salud no tiene especialistas, porque el centro rural se ha quedado vacío. Somos pofesionales que no damos más de nosotros y aún así seguimos cuidando", dice el manifiesto que se ha leído esta mañana.

En este sentido, exigen reforzar el sistema público de salud en lugar de derivar a la privada los servicios que no pueden darse en la red de hospitales de la Generalitat. "Cada euro que se destina a la privatización es un euro que se quita al cuidado directo de los pacientes", dicen, y exigen que se potencie la atención primaria, el primer cribado al que se somete un paciente y que es "el eje vertebrador" del sistema sanitario. Consideran insostenible que las citas con los profesionales médicos de cabecera se demore más allá de los dos días.

Protesta contra la privatización de la sanidad pública. / Eduardo Ripoll

Además, piden que los hospitales estén "al 100%", porque no se puede permitir "que haya plantas cerradas, quirófanos vacíos o servicios sin especialistas", además de pedir que las condiciones de trabajo de estos profesionales sean dignas. "Ellos son el pilar fundamental del sistema y merecen un reconocimiento acorde a su esfuerzo, dedicación y responsabilidad", circunstancia que pasa por dar estabilidad a su empleo, a su retribución y promover jornadas laborales justas que garanticen su salud y conciliación.

También piden limitar el poder de los laboratorios farmacéuticos e industria tecnológica, en manos de multinacionales, "que se apoderan del gasto sanitario público". Según señalan y especifican en el documento, "las farmacéuticas obtienen ganancias netas de 10.000 millones de euros anuales que paga el sistema público, otra forma de privatización".

Un modelo de privatización que no deja de crecer

Tal como publicó este diario, en la Comunitat Valenciana está en marcha la creación de cuatro nuevos hospitales con el modelo público privado, lo que refleja un giro estratégico hacia la externalización y ampliación de los servicios privados, tal como ratifica el informe elaborado por la Federación de Asociaciones para la defensa de la Sanidad Pública. En concreto, la sanidad privada ha crecido un 29,4 % respecto a 2014 y está entre las cinco primeras autonomías con mayor peso del sector mercantil en el ámbito sanitario.

El trasvase de pacientes, recursos, tecnología y profesionales hacia el ámbito privado es lo que alimenta un malestar y una movilización social que se está llevando a cabo con protestas y jornadas informativas no solo en la Comunitat Valenciana, sino en todas las autonomías.