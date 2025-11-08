Protestan ante el puerto de València contra los "barcos de la muerte" que llevan armas a Israel

El puerto de València ha sido el escenario hoy de la protesta ciudadana número 39 en apoyo al pueblo palestino que vive el Cap i Casal en dos años. Según el movimiento Boicot Desinversión y Sanciones (BDS) contra Israel "centenares de personas" han respondido a la llamada de la Red Estatal de Solidaridad Contra la Ocupación de Palestina (Rescop), de la que forma parte BDS País Valencià, y se han concentrado en el muelle valenciano para denunciar el tráfico de barcos con armas con destino a Israel. La Rescop, además del Grau de València, ha convocado otras cuatro concentraciones de forma simultánea en los puertos de Algeciras, Cartagena, Ceuta y Barcelona.

"Stop vaixells de la mort"

Los manifestantes han desplegado una pancarta ante el muelle ante la que se podía leer "Stop vaixells de la mort. Cap port per al genocidi", así como "paremos el genocidio en Palestina, fin al comercio de armas y las relaciones con Israel".

Un momento de la protesta ante el puerto de València contra los "barcos de la muerte" con armas para Israel. / BDS País Valencià

La Rescop, en un manifiesto, exige al Gobierno que "en aplicación de los artículos 19 y 25 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Unclos), deniegue el paso por aguas territoriales a cualquier barco que transporte armas o energía con destino a Israel", así como "la denegación de asistencia, la retención e investigación de todos los barcos implicados en el genocidio que accedan a puertos estatales".

Embargo sin excepciones

Además, también reclama "incorporar e implementar las enmiendas necesarias para convertir el real decreto-ley de embargo de armas a Israel en un embargo integral de armas sin excepciones y blindado, que comprenda tanto la compra como la venta y el tránsito, la contratación pública, la producción bajo licencias israelíes, controles reales en puertos y aeropuertos con inspecciones exhaustivas, prohibición del tránsito y comercio militar con Israel a través de las bases de EE UU en España, el fin de toda colaboración militar y/o de seguridad con Israel y absoluta transparencia para verificar su efectividad".

Lucía Feijoo Viera

Llamada a la objección de conciencia

Asimismo, la Rescop exige a las empresas "que dejen de colaborar en los crímenes de Israel contra el pueblo palestino". Igualmente, hace un llamamiento "a toda la sociedad civil, trabajadoras y trabajadores portuarios, personal de aduanas, capitanes de barcos, transportistas, bomberos y cualquier persona involucrada en la transferencia de material y energía militar o de doble uso a Israel" para que no colabore en dichas acciones ejerza su derecho "a la objeción de conciencia y a no ser cómplices en los crímenes de Israel contra el pueblo palestino".

En este sentido, fuentes de BDS informan que "un grupo de trabajadores del puerto de València ha presentado una declaración de objeción de conciencia conjunta a los 7 barcos de la muerte, y esperamos que vayan sumándose más compañeros del resto de puertos".