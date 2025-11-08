Protestan ante el puerto de València contra los "barcos de la muerte" que llevan armas a Israel
Una convocatoria estatal que se ha celebrado de forma simultánea en los muelles del Cap i Casal, Barcelona, Algeciras, Cartagena y Ceuta, exige "parar el genocidio en Palestina y el fin al comercio de armamento y de las relaciones" con el país hebreo
El puerto de València ha sido el escenario hoy de la protesta ciudadana número 39 en apoyo al pueblo palestino que vive el Cap i Casal en dos años. Según el movimiento Boicot Desinversión y Sanciones (BDS) contra Israel "centenares de personas" han respondido a la llamada de la Red Estatal de Solidaridad Contra la Ocupación de Palestina (Rescop), de la que forma parte BDS País Valencià, y se han concentrado en el muelle valenciano para denunciar el tráfico de barcos con armas con destino a Israel. La Rescop, además del Grau de València, ha convocado otras cuatro concentraciones de forma simultánea en los puertos de Algeciras, Cartagena, Ceuta y Barcelona.
"Stop vaixells de la mort"
Los manifestantes han desplegado una pancarta ante el muelle ante la que se podía leer "Stop vaixells de la mort. Cap port per al genocidi", así como "paremos el genocidio en Palestina, fin al comercio de armas y las relaciones con Israel".
La Rescop, en un manifiesto, exige al Gobierno que "en aplicación de los artículos 19 y 25 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Unclos), deniegue el paso por aguas territoriales a cualquier barco que transporte armas o energía con destino a Israel", así como "la denegación de asistencia, la retención e investigación de todos los barcos implicados en el genocidio que accedan a puertos estatales".
Embargo sin excepciones
Además, también reclama "incorporar e implementar las enmiendas necesarias para convertir el real decreto-ley de embargo de armas a Israel en un embargo integral de armas sin excepciones y blindado, que comprenda tanto la compra como la venta y el tránsito, la contratación pública, la producción bajo licencias israelíes, controles reales en puertos y aeropuertos con inspecciones exhaustivas, prohibición del tránsito y comercio militar con Israel a través de las bases de EE UU en España, el fin de toda colaboración militar y/o de seguridad con Israel y absoluta transparencia para verificar su efectividad".
Llamada a la objección de conciencia
Asimismo, la Rescop exige a las empresas "que dejen de colaborar en los crímenes de Israel contra el pueblo palestino". Igualmente, hace un llamamiento "a toda la sociedad civil, trabajadoras y trabajadores portuarios, personal de aduanas, capitanes de barcos, transportistas, bomberos y cualquier persona involucrada en la transferencia de material y energía militar o de doble uso a Israel" para que no colabore en dichas acciones ejerza su derecho "a la objeción de conciencia y a no ser cómplices en los crímenes de Israel contra el pueblo palestino".
En este sentido, fuentes de BDS informan que "un grupo de trabajadores del puerto de València ha presentado una declaración de objeción de conciencia conjunta a los 7 barcos de la muerte, y esperamos que vayan sumándose más compañeros del resto de puertos".
Suscríbete para seguir leyendo
- Vilaplana enseñó un video de Utiel inundado a Mazón en El Ventorro a las 17:40 horas del 29-O
- La periodista que comió con Mazón declara que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil
- Últimas noticias sobre el futuro de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana
- Presidencia rastrea las opiniones sobre Mazón con obligación de enviar alertas a los cinco minutos de citarlo
- Maribel Vilaplana, en el hospital tras sufrir una crisis
- Dos periodistas de À Punt se acogen a la cláusula de conciencia para desvincularse de la cadena
- La periodista que comió con Mazón confirma que el jefe del Consell la acompañó hasta la entrada del aparcamiento en la plaza del Temple
- Mazón dimite sin convocar elecciones y apela a Vox para nombrar un nuevo 'president'