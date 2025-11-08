Sánchez y sus ministros justifican su ausencia en las Corts: "No tiene potestad"

A la presidenta de las Corts, Llanos Massó, le han llegado este viernes hasta su despacho varias notificaciones con membretes del Gobierno de España, de Presidencia del Gobierno, del Ministerio del Interior y hasta de la Comisión Europea. Todas ellas con el mismo mensaje de fondo: que daban acuse de recibo a la petición del parlamento valenciano para acudir a comparecer en la comisión de investigación de la dana que tiene este habilitada, pero que no les esperaran porque no van a ir entre dictámenes y explicaciones del Consejo de Estado que justifican esta ausencia.

Ni Pedro Sánchez, ni tres de sus ministros (Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y la también vicepresidenta María Jesús Montero), ni la exvicepresidenta, ex responsable de Transición Ecológica y hoy al frente de un departamento de la Unión Europea, Teresa Ribera, ni la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, acudirán a las Corts la próxima semana a la comparecencia de la comisión de la dana a la que habían sido citados por PP y Vox. Y todos ellos han justificado y notificado su ausencia, y en su lugar será Carlos Mazón quien comparecerá.

El argumento, más explayado o menos, con membrete de uno u otro ministerio, es prácticamente el mismo: que las Corts no tiene competencias sobre los responsables del Gobierno central. "Como ya sabe, es doctrina reiterada del Consejo de Estado que los parlamentos autonómicos no tienen potestad para requerir la comparecencia de autoridades, funcionarios o agentes, actuales o pretéritos, del Estado", expone, por ejemplo, el texto remitido por Presidencia del Gobierno firmado por el jefe de gabinete de Sánchez, Diego Rubio.

Para ello señala un dictamen de 2016 y otro, "de forma más precisa" de 2019 en el que indica "no cabe que las comisiones parlamentarias autonómicas sean creadas o utilizadas para ejercer, con ocasión de la investigación de hechos o circunstancais incardinados o relacionados con el ámbito competencial autonómico, un control directo o indirecto de las instituciones del Estado". "Por ello, en la condición de autoridad del Estado del presidente del Gobierno, se atiende a lo establecido en los dictámenes mencionados", sentencia el texto. O sea, que Sánchez no va.

En valenciano y firmada

En la misma línea se manifiestan el resto de ministros y altos cargos estatales, incluida la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, la única que firma la comunicación con el parlamento autonómico y que lo hace en valenciano. En su misiva, muestra el "máximo respeto" a la actividad de la asamblea autonómica, pero recuerda que las delegaciones del Gobierno "son órganos que forman parte de la Administración General del Estadon" y que por ello, "hay que concluir que la citada comisión no está habilitada para solicitar la comparecencia ante la misma de la delegada del Gobierno".

Francés interviene en la comisión de investigación de las Corts sobre la dana, este martes. / José Cuéllar/Corts

En lugar de los representantes del Gobierno central irá, a falta de una junta de síndics de trámite que acabe de dar luz verde a su petición, Carlos Mazón. Será el a las 16 horas, sesión vespertina, tal y como ha decidido este viernes la Mesa de la comisión, presidida por Vox y donde tiene mayoría junto al PP. La reunión de este órgano ha confirmado la solicitud del jefe del Consell que responderá a los grupos parlamentarios que tendrán dos turnos de preguntas (de 3 y 6 minutos) durante una primera intervención de 15 minutos (ampliable otros siete más) y una segunda de seis.

La ausencia la ha criticado el PP a través de su portavoz en la comisión, Fernando Pastor, en un comunicado, en el que ha denunciado el "plantón del Gobierno a las instituciones valencianas" y ha asegurado que este "no es doctrina consolidada, sino poca vergüenza consolidada". "Usan una excusa legal para no atender una obligación moral", ha reprochado a los representantes del Ejecutivo central. "Los valencianos, los familiares de las víctimas, merecemos una explicación de todas las administraciones. De todas, no solo de una", ha recalcado.