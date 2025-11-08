Sanidad forma a más de 2.300 profesionales valencianos en el uso de la inteligencia artificial en salud
La Conselleria impulsa un programa de diez sesiones hasta mayo de 2026 para integrar la IA en los hospitales públicos
La Conselleria de Sanidad ha puesto en marcha un amplio programa formativo sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) aplicada al ámbito sanitario, dirigido a todo el personal del Sistema Valenciano de Salud. La iniciativa, coordinada por la Oficina Autonómica para la Aplicación de la Inteligencia Artificial en Salud, busca dotar a los profesionales de los conocimientos y herramientas necesarios para aplicar de forma segura y eficaz las nuevas tecnologías en su trabajo diario.
El ciclo de formación comenzó con una primera sesión celebrada en el salón de actos de la Dirección General de Salud Pública, que reunió a unos 2.300 profesionales, tanto de forma presencial como en línea. En total, se han programado diez sesiones que se celebrarán hasta mayo de 2026 en distintos hospitales de la Comunitat Valenciana, con la participación de expertos en inteligencia artificial, salud y derecho tecnológico.
Entre los hospitales que ya se han sumado al programa figuran el Hospital General de Valencia, el Hospital General de Alicante Dr. Balmis, el Hospital Clínico Universitario de Valencia, el Hospital de Vinaròs, el Sant Joan d’Alacant y el Hospital General de Elche. La Conselleria prevé ampliar la iniciativa a más centros conforme avance la planificación.
Todas las sesiones serán grabadas y estarán disponibles en la intranet del Portal de la Oficina Autonómica, con el objetivo de garantizar que la formación llegue a todo el personal sanitario. Los contenidos abarcan desde la introducción a la inteligencia artificial y el aprendizaje automático hasta cuestiones éticas, normativas y de transparencia. También se abordarán temas como el machine learning, deep learning, procesamiento del lenguaje natural o los desafíos futuros de la IA en el ámbito sanitario.
Impulso a la transformación digital del sistema sanitario
La Conselleria de Sanidad subraya que esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de transformación digital en el sistema público de salud, orientada a la modernización de los sistemas de información y la incorporación de tecnología avanzada. El objetivo, según fuentes de la Oficina Autonómica, es “avanzar hacia la excelencia del sistema sanitario mediante el uso responsable e innovador de la inteligencia artificial”.
Además de estas jornadas, la Oficina está desarrollando otras acciones formativas, como las Jornadas de Liderazgo en Transformación Digital en la Era de la IA, dirigidas a equipos directivos, o el curso “Smart Health Awareness”, elaborado junto a la Universidad de Navarra. También se están difundiendo vídeos breves y píldoras informativas sobre el uso de la IA en salud, en colaboración con universidades de la Comunitat Valenciana.
