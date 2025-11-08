Victoria Rosselló, un referente

Por distintas circunstancias personales no estuve demasiado pendiente el día 29 de octubre de lo que iba sucediendo en Valencia. Los grupos de seguimiento en los que estoy sí iban advirtiendo de lo que se avecinaba días antes, y los modelos lo iban enviando donde acabó, lejos de mi comarca, mi ámbito habitual de predicción. Todo esto hizo que hasta las 13 horas no estuviese muy metido en la situación. Fue entonces cuando puse A Punt y vi ya las imágenes de algunas zonas inundadas y una declaración del President de la Generalitat tranquilizando a la población y diciendo que lo peor de la tormenta se iba para Cuenca, algo que ya entonces no supe de donde salía, y recomendándole que siguiera atenta a los canales oficiales y a las informaciones ofrecidas por el canal autonómico. Después de ver los informativos del canal autonómico, que seguían dando abundantes datos y entrevistas sobre cómo las cosas iban empeorando, llegó el momento de ver el espacio Oratge, conducido por Victoria Rosselló. Hace años que conozco en persona a Victoria, un auténtico referente, siempre dispuesta a colaborar de forma desinteresada en charlas y conferencias de los aficionados a la Meteorología y dos veces presente en los encuentros de aficionados a la Meteorología de Beniarrés. La segunda vez nos hizo a todos mucha ilusión volverla a ver porque nos explicó cómo iba a ser el nuevo espacio de información meteorológica en A punt, el nuevo canal autonómico que sucedía a lo que fue el malogrado Canal 9. Todos sabemos que la mejor información para estos temas es la regional, la más pegada al territorio, aquella que no dice eso de que va a llover en toda España, porque aquí vamos a ser la excepción. De hecho, ese mismo día ningún medio nacional, sobre todo televisivo, estuvo diciendo casi nada de lo que estaba pasando hasta bien entrada la noche, pero A Punt seguía haciendo un papel encomiable con reportajes y entrevistas. Victoria ya dijo a mediodía que la situación tenía pinta de ser histórica, que los umbrales de precipitación mínima fijados por los avisos de Aemet ya se habían cumplido y quedaba día y situación por delante, nada de "se va para Cuenca". Victoria no se limitó a informar de la previsión sino que directamente rogaba a la población que se alejara de cursos de agua y zonas inundables porque todo lo que había caído en la parte media y alta de las cuencas, bajaría desbocado hacia el litoral, lo dijo, lo dijo. ¿Cómo los mismos que recomiendan seguir la información ofrecida por A Punt no ven A Punt? No ya los protagonistas directos en la gestión, ni siquiera los asesores, ¿nadie ve A Punt? Victoria cumplió con su obligación muy por encima de lo que le obligaba su responsabilidad y, encima, desde ese día no ha dejado de decir que era una situación más que anunciada días antes, y que siempre iba a ser tarde, por mucho que se supiera, evitar la inundación, pero no salvar vidas con un aviso oficial bueno y a tiempo. En vez de premiarla por todo lo que hizo, el pago al servicio prestado es eliminar su cargo como jefa de los servicios meteorológicos, otra barbaridad más en la gestión de este desastre.