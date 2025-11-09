L’Albufera se profesionaliza: un gestor y dos expertos dirigirán la futura Reserva de Biosfera

No será un CEO, pero casi. La gestión de la futura Reserva de la Biosferaen la que -previsiblemente- se convertirá l’Albufera estará encabezada por un órgano gestor que, en cierto modo, profesionalizará la gestión del complejo equilibrio del parque. Un órgano encabezado por un gestor profesional, independiente, al que se sumarán dos personas expertas de las dos universidades públicas de la ciudad de València: la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València.

El proceso participativo para elaborar la propuesta avanza y, salvo sobresalto de última hora, se presentará al Ministerio de Transición Ecológica a finales de diciembre, ya que el plazo acaba a final de año. Estos meses, se ha estado trabajando en articular cómo será la estructura de gobierno de la Reserva, como explican fuentes de la candidatura. Serán tres órganos los que dirigirán ese nuevo ente de dinamización del espacio natural: un órgano de participación, un órgano de representación y un órgano gestor.

Tres órganos para los actores del Parc Natural

“No queremos que se hagan experimentos con gaseosa”. De este modo explican fuentes del proceso la inclusión, en este organismo de dirección de la reserva, de dos perfiles expertos de las dos universidades, de cara a garantizar que “se toman decisiones con base científica”. Tanto estos dos cargos como el de gestor profesional, según se ha previsto, cobrarán un sueldo público a cargo de las arcas autonómicas. Pero este director de la gestión será escogido, previsiblemente, por concurso, aunque la forma concreta está por determinar. De este modo se garantiza que no hay “control político”, apuntan estas mismas fuentes.

Habrá, además, una especie de “asamblea general”, el órgano de participación de la Reserva, donde estarán representados todos los agentes con alguna implicación. Y el organismo de representación incluirá a los trece ayuntamientos ribereños que, de hecho, son los entes que formalizarán la propuesta.

Propuesta de nueva zonificación de l'Albufera para ser Reserva de la Biosfera / Levante-EMV

Próximos pasos

Todo este engranaje se pondrá en marcha solo en el caso, previsible, de que la propuesta vaya siguiendo su curso hasta su aprobación final. Los próximos pasos empiezan con la redacción del texto formal de la propuesta. Los implicados en la candidatura se reunirán a principios de diciembre para preparar este documento, muy formal y descriptivo, que se presentará al Ministerio de Transición Ecológica a través del Organismo Autónomo de Parques Nacionales antes de final de año. En el caso de que quienes proponen tengan que subsanar algún error, tendrán un plazo para hacerlo y, después de eso, se elevará la propuesta a la Unesco, que es quien tendrá la última palabra.

Solo en caso de aprobación se dará el resto de pasos previstos, como la redacción del Plan de gestión, que se podrá elaborar en un plazo de dos años a contar desde que la Reserva de la Biosfera sea una realidad.

Al margen del terremoto político

L’Albufera fue uno de los puntos de València más castigados por la dana del pasado 29 de octubre de 2024. “Entramos en modo supervivencia”, explican fuentes de la gestión del Parc Natural. Había un primer plazo para diciembre de 2024 que, como es lógico, la dana obligó a prorrogar hasta el 15 de marzo. Pero la reconstrucción y, sobre todo, el hecho de que los arroceros se centraran durante meses en salvar sus campos, hizo que el Ayuntamiento de València pidiera una nueva prórroga. Pero la candidatura deberá presentarse antes del 31 de diciembre de 2025 para que lo evalúe y lo apruebe el Comité Español del Programa MaB de la Unesco en 2026 y la Unesco en 2027.

Eso, pase lo que pase, o pase quien pase por la jefatura del Consell, o incluso si, finalmente, hay elecciones autonómicas tras la dimisión de Carlos Mazón. Desde la candidatura explican que quien encabeza la propuesta no es la Generalitat, sino los ayuntamientos ribereños. “La situación política autonómica no interfiere en absoluto”, indican.

Arrozales de la Albufera en una imagen de archivo / JM LOPEZ

Reticencias de las organizaciones ecologistas

Pero no es oro todo lo que reluce. “En estos momentos, l'Albufera todavía se encuentra lejos de conseguir el buen estado ecológico y las condiciones favorables de conservación ni siquiera se han definido”. Ese es el diagnóstico que comparten cinco asociaciones ambientalistas - Acció Ecologista–Agró , Ecologistes en Acció València , Fundació Nova Cultura de l’Aigua , Per l’Horta y Xúquer Viu - que ya en mayo suscribieron un manifiesto conjunto. Se desmarcaron, pues, de la candidatura mientras que no se garantice "el buen estado ecológico del lago y las condiciones favorables para su conservación". La declaración como Reserva de la Biosfera, lamentan, no comporta ningún elemento adicional de protección ecológica. Consideran que la prioridad debe ser mejorar la calidad ambiental del lago. “No consideramos prioritaria esta figura”, concluía. De hecho, sus temores apuntaban a que este potencial nuevo sello actúe a modo de “distintivo turístico” que contribuya a incrementar aún más la presión sobre el ya frágil ecosistema.

Comparte esas reticencias el biólogo especializado en l’Albufera Javier Jiménez Romo. “Lo primero sería preguntarse para qué queremos que L’Albufera sea designada como Reserva de la Biosfera”, ha destacado, una figura cuyo objetivo es “promover y demostrar una relación equilibrada entre los seres humanos y la biosfera”. Cree que con objetivos muy parecidos se creó el Parc Natural en 1986 o se adhirió a la Red Natura 2000 de la Unión Europea en 2006. “En ambos casos se está incumpliendo con los requisitos que marca la legislación estatal y comunitaria y, en vez de solucionarlo, parece que cada 20 años toca opositar a una instancia más elevada”, lamenta. A su juicio, “lo que falla no es la figura de protección, es la protección en sí”. “Creer que la Reserva de la Biosfera va a solucionar los problemas de l’Albufera en sí misma, es como reconocer el fracaso de 40 años de Parc Natural”, zanja.

Pero desde la candidatura apuestan por “hacer didáctica” de lo que supone ser Reserva de la Biosfera. “Hay quien piensa que es como ser dos veces parque natural, o que comportaría más protección, pero es una figura de dinamización”, explican estas fuentes. También reconocen que los sectores productivos del parque desconfiaron de que comportara “nuevas prohibiciones”. Pero explican que no es así y que la regulación de los usos del Parc Natural se recoge en el PORN y el PRUG, no en la candidatura como Reserva de la Biosfera.