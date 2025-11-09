Bernabé y Torró le piden al PP andaluz la camiseta de un perro con gafas
Las dirigentes socialistas aluden a una camista vista en el congreso de los populares en Andalucía donde se vendía una camiseta 'souvenir' de Sevilla con un perro que evocaba a las críticas de Sánchez y sus gafas
Pilar Bernabé y Rebeca Torró han pedido abiertamente al PP de Andalucía un ejemplar de camiseta que se vendía en el XVII congreso del partido, que se ha celebrado en Sevilla. Así, primero la secretaria de Estado de Industria y secretaria de Organización del PSOE, y después la Delegada de Gobierno en la Comunitat Valenciana, han solicitado comprar 'online' una camiseta donde aparece un perro llevando unas gafas de Dior, un 'souvenir' de Andalucía que elude claramente a la última comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado.
Allí, la polémica surgió cuando el presidente del Gobierno compareció ante los senadores para dar explicaciones por diversas cuestiones que le rodean y se llevó toda la atención no por sus respuestas, sino por sus gafas. De ahí que esta camiseta, 'souvenir' de Sevilla como bien se ve en la imagen, suponga un dardo para el presidente desde el corazón del PP en Andalucía y, de nuevo, el grupo socialista vaya a usarlo a su favor, como hicieran antes con el apelativo 'perro', distribuyendo chapas donde se leía 'Perra Sanxe'.
Ahora ese objeto de deseo podría ser esta camiseta que tanto Bernabé como Torró han pedido poder comprar online, no sin antes dar las gracias al PP "por la campaña".
