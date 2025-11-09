Embalse de María Cristina: La presa de la Rambla de la Viuda

En el sistema del río Mijares, concretamente en la rambla de la Viuda, se levanta la presa de María Cristina. Esta obra hidráulica se localiza en el municipio de L’Alcora, y se extiende además por los términos municipales de Vilafamés, Sant Joan de Moró y Castelló, en las comarcas de l’Alcalatén y la Plana Alta. La presa se localiza a unos 5 kilómetros por la vía CV-160 desde Sant Joan de Moró, dirección a Castelló de la Plana. Se discurre junto al polígono industrial de la Partida Rachina.

Cien años de embalse

La presa de María Cristina fue construida durante el período 1913-1925, por lo que se trata de una obra de un siglo de historia, y es de titularidad estatal; el pantano ocupa unas 260 hectáreas y tiene una capacidad de 27 hm3. Cuenta con un único aliviadero, de lámina libre situado sobre el cuerpo de la presa, en su lateral derecho, en posición frontal respecto a la corriente del río. La presa es de gravedad, de factura impresionante, en planta circular con un radio de 142 metros. La longitud de coronación es de 318 m, su anchura alcanza los 4 m, y las cotas de coronación y de cauce son 138 m y 100 m, respectivamente.

Presa de María Cristina. / Estepa

El embalse de María Cristina fue construido con el objetivo principal de ampliar las tierras de cultivo de regadío. En ese sentido destaca la superficie que facilitó su riego, unas 1.800 hectáreas se regaban en 1945, lo que repercutió en la mejora de las rentas de los agricultores de la Plana Baixa. Actualmente sus aguas permiten la irrigación de 2.166 ha.

Tres décadas para la construcción de la presa

El primer estudio técnico del embalse de María Cristina data de 1895, presentado por Carlos Barrachina, a quien se otorgó la construcción del pantano en el cauce de la Rambla de la Viuda. Posteriormente, fue la Sociedad General de Riegos de Barcelona la que realizó nuevos estudios, debido a las deficiencias técnicas que presentaba el anterior estudio. En 1909 las obras del embalse de María Cristina fueron adjudicadas a dicha Sociedad. El nuevo proyecto presentado fue aprobado en 1911. El Estado contribuyó a las obras con el 30 % del presupuesto.

La construcción del pantano se llevó a cabo entre 1913 y 1925, con el objetivo de ampliar las tierras de regadío, en particular el cultivo de los cítricos, en expansión entonces por la Plana. La presa de María Cristina se construyó en el tramo bajo de la Rambla de la Viuda, próximo a su confluencia con el río Mijares, en el término municipal de l´Alcora. Están próximos los barrancos del Ciervo, Colón y Regatell.

Embalse de María Cristina y polígonos indutriales. / Estepa

Como consecuencia de la construcción del embalse se produjo un gran volumen de tierras transformadas al regadío, principalmente localizadas al norte de Sant Joan de Moró, el Tossal de les Foies, y entre el embalse y Vila-real. Sin embargo, el territorio original transformado al regadío a partir de los años treinta del pasado siglo fue sustituido parcialmente por suelo industrial, vinculado con la expansión de la industria cerámica. Las parcelas situadas más próximas al pantano se destinan a un uso industrial, y las tierras de cultivo de regadío, se han desplazado a espacios contiguos.

Transformaciones territoriales y paisajísticas

Durante las últimas décadas se han generado cambios radicales en los usos del suelo en el entorno del pantano. En los primeros tiempos de su construcción había un predominio de campos agrícolas, como eran las partidas rurales del Pantarró o La Rachina, en las proximidades de Sant Joan de Moró.

La expansión de la actividad industrial, vinculada al sector de la cerámica, se ha materializado en una ocupación del territorio por parte de polígonos industriales entre L’Alcora, Sant Joan de Moró y el sector septentrional del embalse de María Cristina. De manera que es, posiblemente, el paisaje de pantano valenciano más antropizado y modificado.

En los sectores meridional y occidental, contiguos al embalse, ha habido una proliferación de vegetación autóctona, como en los parajes naturales del Racó de Xocolate, el Xarco y el Morral; así como la construcción de varias urbanizaciones de viviendas unifamiliares (El Regatell, Montaña de Cristina, Afanies y Alcomar, El Pilar de la Rambla, El Morral, etc.). De esta manera, los espacios ocupados por la huerta se han visto desplazados hacia el oeste del embalse, localizados en las áreas de Les Palafangues, Coscós y l´Alcalatén.

Construcción del embalse de María Cristina / Estepa

El municipio más próximo al embalse es Sant Joan de Moró (3.400 habitantes), situado a 5,4 kilómetros y se accede por la vía CV-160 en dirección a Castelló de la Plana. L'Alcora (10.500 hab) es el siguiente en proximidad, y se sitúa a 7 kilómetros del pantano, donde se llega al mismo por la CV-16 en dirección a Castelló de la Plana.

Un embalse de forma irregular

El contorno del embalse, así como su distribución interna son irregulares. La mayor masa de agua se encuentra en el sector más próximo a la presa, el meridional, contiguo a El Xarco. Se aprecia, además, como la morfología del pantano tiende a estrellarse, pues son numerosos los parajes y elevaciones del terreno que se hallan en su entorno más próximo, de manera que hay varios barrancos que desembocan en él. Son los casos de El Regatell, El Xarco o El Pantarró. Dan lugar a un perímetro en forma de estrella irregular.

Mapa del embalse de María Cristina. / Estepa

La presa se haya entre el paraje natural de El Morral y la urbanización Racó de Mercader. En las laderas de El Morral se halla el Mirador del embalse, un lugar idóneo para apreciar las singularidades de este paisaje del agua, mediterráneo, antropizado.

Bibliografía básica

- Paisajes Turísticos Valencianos (2016), de la AVT, dirigido por Jorge Hermosilla.

- Los embalses en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar (2024), dirigido por Arancha Fidalgo y Jorge Hermosilla.

- Atlas Temático de la Comunitat Valenciana (2022 y 2024), del Institut Cartogràfic Valencià, dirigido por Jorge Hermosilla.