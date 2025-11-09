Una feria para invitar a la ciudad a conocer las comarcas

La Fira de les Comarques abrió sus puertas este viernes en los Jardines de Viveros de València, donde ha permanecido todo el fin de semana mostrando la oferta turística de los municipios de la provincia. El evento, organizado por la Diputació de València a través del área de Turismo, se consolida como el principal escaparate anual de promoción turística del territorio valenciano, con entrada gratuita y actividades para todas las edades donde se muestra, en la ciudad, todas las alternativas de ocio que ofrece la provincia.

«Es una ocasión ideal para conocer en un paseo las muchas propuestas que nos ofrecen nuestros pueblos: cercanas, asequibles y para todos los públicos, ya sea para una escapada rápida o para unas vacaciones», destacó el diputado de Turismo, Pedro Cuesta, durante la inauguración del certamen. El responsable provincial subrayó que la feria busca acercar a los vecinos de la capital «una provincia que sigue siendo una gran desconocida, por lo mucho y sorprendente que ofrece en cada rincón, ya sea a nivel cultural, gastronómico, natural o deportivo».

La edición de este año se celebra por primera vez en los Jardines de Viveros, un espacio que, según Cuesta, «es un emplazamiento nuevo, bien comunicado y muy agradable de visitar, alejado del bullicio comercial de la capital». En total, la feria reúne 80 expositores distribuidos en 61 estands de municipios, mancomunidades y empresas turísticas de toda la provincia.

Además de la oferta de destinos, el visitante todavía puede disfrutar hoy de una zona gastronómica con demostraciones de cocina en vivo y catas, coordinada por el chef Rubén Fenollar, y de un gran escenario con actuaciones musicales, bailes regionales, ‘cant d’albaes’, talleres infantiles, demostraciones artesanales y animaciones musicales con DJ. La programación incluye incluso una mini discoteca para los más pequeños, consolidando la feria como una cita familiar y participativa.

La Fira de les Comarques ha estado abierta todo el fin de semana y hoy será el último día, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y de 4 a 8 de la tarde para acercarse y conocer opciones para la próxima escapada.

Con esta edición, la Diputació de València refuerza su apuesta por acercar el turismo de proximidad y poner en valor el patrimonio natural, cultural y gastronómico de las comarcas valencianas, invitando a los ciudadanos a redescubrir lo que tienen más cerca.