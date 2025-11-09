Francisco Calabuig

Inés Galindo, coordinadora de Emergencias del CSIC en la dana: “Que no haya un mensaje único en emergencias lo único que hace es sembrar el caos”

En la sociedad “del negacionismo y de la desinformación”, todo lo que no sea un mensaje consensuado y único contribuye a “sembrar el caos”. Así lo cree la geóloga Inés Galindo, coordinadora de Emergencias del CSIC, que tiene años de experiencia en todo tipo de desastres naturales: el volcán de La Palma de 2021, los vertidos de fuel en Gran Canaria en 2024 o, más recientemente, el fuego que arrasó el paraje natural de Las Médulas. Los científicos, cree Galindo, deben hacer ciencia para “aportar su granito de arena” a la respuesta a las catástrofes. Por eso, en una entrevista previa a impartir una conferencia en el marco del ciclo de conferencias ‘Ciencia ante una emergencia: la dana’ organizado por el CSIC en su sede de València, rechaza entrar en valoraciones sobre la gestión política de la emergencia. ¿Puede volver a ocurrir una catástrofe de la magnitud de la dana? Sí. ¿Cuándo? Es imposible de predecir, afirma la científica. Por eso, insiste en la necesidad de contar con la voz de los científicos en la gestión de la emergencia y espera que todo el mundo, expertos y gestores incluidos, hayan aprendido. En futuros escenarios de catástrofe, apunta, “si llega una alerta, todo el mundo va a reaccionar”.