Una manifestación el 29 de noviembre en València exigirá el enjuiciamiento de Mazón

Una manifestación el día 29 de noviembre en València pedirá el enjuiciamiento del 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, y la reconstrucción social de la Comunitat Valenciana tras la dana, según ha informado la agencia Efe. Así lo han acordado organizaciones sociales y entidades cívicas que se han reunido este domingo en Alfafar para debatir sobre la reconstrucción social tras la dana, que también han aprobado sendas concentraciones los días 11 y 17 de noviembre, coincidiendo con la declaración de Mazón en las Corts y en el Congreso, respectivamente.

Germán Caballero

Así lo ha adelantado a Efe Toni Valero, miembro de la comisión de enlace del Acord Social, al explicar que en la reunión de este domingo se ha puesto de manifiesto que "continúa la lucha para exigir el enjuiciamiento de Mazón y de su consell por las responsabilidades que penales que puedan tener" e igualmente sigue la lucha para "lograr la reconstrucción social y contra las políticas del Gobierno del PP y de Vox".

Plantarán olivos en memoria de las víctimas

Las entidades han decidido llevar a cabo una campaña por todos los municipios y comarcas de la Comunitat Valenciana plantando olivos "en memoria de las personas asesinadas el 29-O, por los voluntarios que entraron en los pueblos anegados para salvar vidas y en recuerdo del pueblo palestino que está sufriendo un genocidio", ha explicado.

Un momento de la reunión de la comisión de enlace del Acord Social Valencià en Alfafar. / Kai Försterling/ Efe

"El olivo es un símbolo de la solidaridad", ha destacado Valero, quien ha añadido que en estos actos se presentará el Acord Social Valencià, se establecerán los puntos para la reconstrucción social que entienden que es "lo más importante" y se recogerán propuestas de reconstrucción que surjan de todos los pueblos y comarcas.