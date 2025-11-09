Cientos de personas se concentran frente a las Corts para pedir el enjuiciamiento de Mazón por su gestión de la dana
Los asistentes piden que el president de la Generalitat en funciones "deje el acta de diputado y se someta a la justicia"
Más de un millar de personas se han concentrado este domingo frente a las Corts para exigir que Mazón sea enjuiciado por la gestión de la emergencia del 29-O. Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, ha reclamado que "una vez coseguido el primer objetivo, que dimitiera Mazón, ahora queremos que deje el acta de diputado y se someta a la justicia".
Álvarez ha añadido que las víctimas no van a permitir, en referencia a Abascal y Feijóo, que "desde Madrid dos 'señoros' nos impongan un Consell". Afirmación ante la cual los manifestantes ha empezado a gritar "volem votar!".
Los gritos más coreados han sido "Mazón a pressó, Consell dimissió!", "No són morts, són assassinats!" Y "¡Susana Camarero nos lleva al matadero!".
"No estamos haciendo partidismo"
Mariló Gradolí, de la Associació de Víctimes Dana 29 d’octubre de 2024, ha destacado que "no tenemos suficiente con la dimisión de Mazón, queremos que dimita todo el Consell que abandono a su pueblo el día que más lo necesitaba".
Los concentrados han exigido la reconstrucción de los colegios e institutos anegados por la 'barrancada', "que un año después aún siguen en barracones", a lo que la multitud a respondido coreando "Rovira dimissió!" en referencia al conseller de Educación, José Antonio Rovira.
Rosa Álvarez, entre lágrimas, ha dicho "estar harta" de que acusen a las víctimas de estar politizadas. "No nos vamos a quedar en casa llorando mientras ellos siguen haciendo políticas que matan"
"Estoy harta de que nos ataquen por decir que mataron a nuestros familiares, nosotros no estamos haciendo partidismo, cada cual que vote lo que quiera, que nosotros seguiremos denunciando la gestión de la emergencia que hizo el Consell el 29-O y los días previos", ha dicho.
Los manifestantes han depositado 231 rosas blancas, una por cada víctima a las puertas de les Corts. Han señalado que no van a parar "hasta que Mazón entre el acta de diputado y se presenta ante la jueza de Catarroja, que ya tarda", ha dicho Beatriu Cardona, del Stepv.
