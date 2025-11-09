Un PP estigmatizado por Mazón queda aislado en la comisión de la dana

Cuando planteó un minuto de silencio en, literalmente, el último minuto de su tiempo de intervención en la comisión de la dana en el Congreso después de tres días, es probable que el diputado del PP Fernando de Rosa previera que sus diputados iban a ser los únicos en levantarse para guardarlo. Quizá pensó que sería un buen titular, o un buen post en redes sociales: la izquierda se niega a guardar un respetuoso minuto de silencio por las víctimas. Pero quizá no pensó que esa imagen, la de cuatro diputados en pie, ignorados por la Mesa mientras la comparecencia seguía, se convertiría en una escenificación del aislamiento en que las voces de víctimas y damnificados por la dana, los grupos que dan apoyo al Gobierno y hasta Vox les han dejado en la comisión de investigación. Una plaza difícil para representar al partido que ostenta -todavía- un Consell descabezado y sumido en las dudas sobre su futuro inmediato tras la salida de Carlos Mazón.

El todavía president de la Generalitat en funciones ha llevado durante un año una agenda en gran medida apartada de la zona cero de la dana, con actos en Alicante y Castellón o reuniones solo para medios gráficos, entre otras cosas. En sus intervenciones en las Corts, la gestión de la dana ha podido diluirse, a veces, entre otros temas de actualidad, y durante meses, ha intentado centrar todo lo relacionado con la riada en las ayudas económicas del Consell para la reconstrucción. La comisión de investigación en las Corts se inició ya hace meses y todavía no ha escuchado a las víctimas, representadas por 17 asociaciones en lugar de por las tres mayoritarias. Pero las manifestaciones de rechazo social y político alcanzaron al PP de forma inequívoca en el funeral de Estado, que precipitó la dimisión el pasado lunes de Mazón. Y la comisión de investigación de la dana en el Congreso, con una correlación de fuerzas diferente a la valenciana, supone el primer escenario inevitable en el que el Partido Popular en su era post-Mazón se enfrenta al aislamiento político.

"Nos vamos a dejar la piel"

Frente a los familiares de víctimas mortales, que comparecieron el martes, abriendo la comisión, todo fue un símbolo de ese rechazo. Lo es la propia Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, que ha empleado desde que constituyó la asociación un tono especialmente crítico contra la gestión del Consell. En la misma jornada, Álvarez contó la muerte de su padre; Carmina Gil, la de su suegra de 92 años y residente en un centro de mayores en Picanya; Ernesto Martínez, la de su hermana y su sobrina; Dolores Ruiz, la de su marido y dos de sus hijos y Maite Pagán, la de su hermana, su sobrino y su cuñado. Relatos desgarradores, brutales, que provocaron las lágrimas de muchos de los diputados. No en la bancada popular.

El diputado César Sánchez en la comisión de la dana en el Congreso / Redacción Levante-EMV

Pero durante este primer día, incluso con Álvarez, el tono del PP fue suave. Los populares escogieron como cara visible a César Sánchez, expresidente de la Diputación de Alicante que repitió, conciliador: “Nos vamos a dejar la piel”. Mientras el gerente provincial del PP en Valencia, Sergio Alonso, decía en X de Rosa Álvarez que quedaba “poco” para verla “con un sueldo del PSOE”, en la comisión, Sánchez se controlaba y buscaba difuminar el discurso del PP en el tono general del resto de grupos.

La del miércoles fue una jornada algo más cómoda para la diputada por Valencia Belén Hoyo, que dio la réplica a los cinco representantes de la Asociación Damnificados Dana Horta Sud. Su presidente, Christian Lesaec, abrió el segundo día de comisión con una intervención en la que exigió medidas, sí, pero tanto al Consell como al Gobierno de España. En comparación con la absoluta soledad de la jornada anterior, un momento de respiro en el que Belén Hoyo agradeció el “tono constructivo”.

Acusaciones de politización

Pero el jueves fue Mariló Gradolí la primera persona en sentarse ante la comisión. La presidenta de la Associació de Víctimes Dana 29 d’octubre de 2024 es otra de las personas que ha centrado los ataques de quienes consideran que las asociaciones mayoritarias de víctimas están “politizadas”, en el caso de Gradolí porque formó parte de Compromís en un municipio de l'Horta Sud. Mientras que Ignacio Gil-Lázaro, de Vox, se limitó a lamentar que las comparecencias se hubieran limitado a esas tres asociaciones, Fernando de Rosa, escudero escogido por el PP para la última jornada de comparecencias, fue más allá, en la línea de las acusaciones en redes sociales.

“Sé que es muy difícil para usted la comparecencia de hoy”, dijo a Gradolí. Pero enseguida la emplazó a una “reflexión conjunta, dada su clara experiencia política pasada y presente”. De Rosa limitó el papel de Gradolí al de “una afectada en sus bienes patrimoniales” y dijo que se reunía “constantemente con la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana y con Pedro Sánchez ”.

Fernando de Rosa en la comisión de la dana en el Congreso / Redacción Levante-EMV

El "aplauso del silencio" y un minuto de silencio fallido

El PP se quedó solo en la comisión. Solo al no aplaudir a las víctimas, solo al ofrecer un aplauso tardío solo a petición expresa de Toñi García, viuda y madre respectivamente de dos personas fallecidas en la barrancada, y solo en el argumento que dio al respecto César Sánchez: que estaban dando “el aplauso del silencio, donde reside el respeto”. La sala de comisiones fue escenario de la actual posición de un PP incapaz ya de defender a Mazón tras su desaparición de la primera línea política. Los tres diputados intervinientes llegaron incluso más lejos que Vox, Mientras que Gil-Lázaro reconocía que la del president había sido una actuación “negligente y frívola”, sus compañeros populares repetían, en respuesta a todos los comparecientes, que el objetivo de la comisión era “esclarecer la responsabilidad del gobierno central”, cuando el plan de trabajo aprobado establece que se busca “determinar las responsabilidades de las autoridades competentes”.

El PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH-Bildu, el Grupo Mixto, todos coincidieron durante tres días en censurar la actuación del gobierno que hasta ahora encabezaba Mazón y cuyo futuro es incierto. Tarde, casi demasiado tarde, en el último momento, Fernando de Rosa contestaba a la vicepresidenta de la Associació de Víctimes Dana 29 d’octubre de 2024 cuando miró el cronómetro y propuso ceder su último minuto para guardar un minuto de silencio. “El Congreso de los Diputados ya guardó un minuto de silencio y esta propuesta no ha pasado por la Mesa”, advirtió la presidenta de la comisión, Carmen Martínez. “Ustedes pueden hacer lo que consideren, vamos a continuar”, añadió. Así que los cuatro diputados populares se levantaron mientras el resto de grupos continuaba en sus asientos, el relato de los horrores del 29-O seguía escuchándose y la cámara de la retransmisión en directo dejaba de enfocarlos.