Regalos y tarta por el tercer cumpleaños de la elefanta Makena en Bioparc

Bioparc València ha vivido este domingo una jornada muy especial: la celebración del tercer cumpleaños de Makena, la primera cría de elefante africano nacida en la Comunitat Valenciana. La pequeña, que ya pesa 740 kilos, ha disfrutado de una auténtica fiesta “a lo grande”, con decoración festiva, regalos y una tarta elaborada con sus frutas y verduras favoritas.

Entre los ingredientes del festín no faltaron calabazas, zanahorias, manzanas, lechugas, remolachas o tomates, todo preparado con mimo por el equipo de cuidadores del parque. La escena ha reunido a decenas de visitantes -muchos de ellos beneficiarios de la promoción BIOdías, que ofrece entradas a precio infantil durante todo noviembre-, además de socios con pase anual B! y turistas de distintos países. Todos se unieron para cantar el “cumpleaños feliz” a la protagonista del día.

La elefanta Makena cumple 3 años enBioparc València y la organización ha preparado una tarta con sus alimentos favoritos. / L-EMV

Más allá del ambiente festivo, la jornada ha servido para recordar la difícil situación del elefante africano (Loxodonta africana), una especie que ha perdido el 95 % de su población en poco más de un siglo y se encuentra en grave peligro de extinción. Bioparc València forma parte del programa internacional de cría controlada, una iniciativa científica que busca garantizar la supervivencia de esta especie mediante una gestión sostenible y genéticamente viable.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) estima que quedan unos 350.000 ejemplares en libertad y aboga por aplicar la estrategia One Plan Approach, un modelo global que combina la conservación tanto en los hábitats naturales como bajo cuidado humano. En este sentido, la Fundación Bioparc participa activamente en los proyectos de preservación a largo plazo.

La elefanta Makena cumple 3 años en Bioparc rodeada de su manada. / L-EMV

Crecimiento y carácter

Desde su nacimiento, el desarrollo de Makena ha sido excelente. En tres años ha pasado de pesar 115 kilos al actual 740, y se ha ganado el cariño de todos por su carácter juguetón, curioso y sociable. Además, su relación con su hermano pequeño, Malik —nacido en marzo de 2024—, aporta dinamismo a la manada y fortalece los lazos sociales entre los elefantes.

Las actividades de enriquecimiento ambiental, como la fiesta de hoy, son esenciales para estimular la conducta natural de los animales y garantizar su bienestar. En BIOPARC Valencia, estas acciones forman parte del compromiso del parque con la educación, la conservación y la sensibilización ambiental.