Vaivén

La comentada boda de la alcaldesa de Miramar y el teniente de Tavernes

Los felices novios, durante el brindis.

Los felices novios, durante el brindis. / Levante-EMV

La alcaldesa de Miramar, Pilar Peiró, se ha casado este fin de semana con el teniente de la Guardia Civil Juan Carlos Rodríguez, jefe del puesto de Tavernes de la Valldigna. La boda, como es lógico, ha reunido a muchos alcaldes y concejales de la Safor, amigos y amigas de Pilar Peiró, y también a numerosos compañeros de la Benemérita que comparten amistad y oficio con Juan Carlos Rodríguez. Además, la ceremonia, que tuvo lugar en Saló la Font de Tavernes de la Valldigna, estuvo oficiada por el concejal del PP Carlos Gimeno, amigo del novio, y las alcaldesas socialistas de Tavernes y Piles, Lara Romero y Cristina Fornet, respectivamente, amigas de la novia. "El sábado viví uno de los días más felices de mi vida. Un sueño hecho realidad. Casarse con una persona maravillosa que sabes que va a ser el mejor compañero es un regalo de la vida", ha escrito la alcaldesa de Miramar. Enhorabuena a todos.

