Compromís sobre el gasto en la sanidad privada: "Quieren desmantelar la pública y enriquecer a sus amigos"

La Conselleria de Sanidad ha duplicado el gasto previsto para derivar cirugías a la sanidad privada, un presupuesto que ha aumentado hasta los 48 millones de euros, como publica este lunes Levante-EMV. Este aumento ha sido calificado como "vertiginoso" por Compromís a través de su portavoz sanitario Carles Esteve, quien critica que la cancelación hasta diciembre de las horas extra para operar por las tardes es un "plan para desmantelar el sistema público y enriquecer a sus amigos", los gestores de la sanidad privada.

La modificación presupuestaria realizada hace unas semanas, que aumenta la dotación para el llamado plan de choque en la privada, se realiza, según Esteve, porque es lo que "ya llevan gastado durante este año". El diputado cree que se trata "de un saqueo sistemático de las arcas públicas" y que no responde a las justificaciones dadas por Sanidad sobre una demanda asistencial creciente, sino que "esconde" la supresión del programa de autoconcierto.

Carles Esteve, diputado de Compromís en las Corts, en una sesión reciente / José Cuellar/Corts

Sin horas extra

Desde este mes de noviembre, Sanidad ha cancelado las cirugías vespertinas pagando horas extra por las tardes. En principio, la justificación es la siguiente: se ha puesto en marcha un nuevo modelo de productividad -ha recibido muchas críticas por parte del personal sanitario- y quiere poder evaluarse bien, sin las inferencias de las llamadas 'peonadas'. Por eso, se han cancelado las horas extra hasta diciembre y será entonces cuando se decida si se recuperan o no.

Según Esteve, se trata de una decisión "consciente" y "calculada" para "aumentar el negocio de la privada", un "traspaso injustificado de fondos públicos a empresas privadas" que ahonda "las desigualdades" entre los dos ámbitos porque el sistema público "asume los casos graves y urgentes, mientras que la privada se aprovecha de las intervenciones menos complejas". Es una crítica al nuevo modelo sanitario, implantado poco a poco en la Comunitat Valenciana, con un auge de la cantidad de hospitales privados, como explicaba el vicepresidente del Ilustre Colegio de Médicos de Valencia (ICOMV), Pedro Ibor, a principios del verano a este periódico.

El hospital Vithas Turia en el barrio de Malilla. / Francisco Calabuig

El modelo de PP y Vox

El diputado nacionalista insiste en ligar el auge de este modelo con la derecha: "El PP no está gestionando la sanidad, está regalándola -, afirma-. Nos encontramos con un modelo, el de la derecha con el apoyo de la extrema derecha, que sirve para enriquecer a sus amigos". De hecho, cree que la cancelación de las llamadas 'peonadas' es "un escándalo moral y económico". Se trata del tercer cambio en detrimento de las horas extra: se aprobó limitar la cantidad de horas extra para el personal a principios de 2024 y, desde entonces, los sanitarios han denunciado los retrasos constantes para cobrar estas cirugías y consultas de refuerzo.

Ante esta situación, Compromís exigen al conseller Marciano Gómez que rectifique y reactive "inmediatamente el plan de choque con los recursos humanos y materiales" de la sanidad pública y solicita la "puesta en marcha de una auditoría independiente". Cabe recordar que la formación nacionalista ya alertó sobre un informe interno de Sanidad que "veía conveniente reducir la externalización de 18.893 resonancias magnéticas" solo en los departamentos de La Fe y el Clínico de València.