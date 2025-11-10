Servicios sociales
El Consell apuesta por mantener a los menores en sus familias de acogida
Modifican el decreto regulador para primar la estabilidad y que la prioridad sea el bienestar integral y crecer en un entorno seguro
La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales ha impulsado la modificación del decreto de acogimiento familiar que, como principal novedad, apuesta por el derecho a que el menor pueda mantenerse junto a su familia acogedora siempre y cuando ello responda a su propio interés.
El objetivo es que se convierta en el paso decisivo hacia un modelo en el que prime la estabilidad, la agilidad y en el que la prioridad sea garantizar el bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de desprotección, según fuentes de la Conselleria.
La directora general de Familia, Infancia y Adolescencia y Reto Demográfico, Angélica Such, ha destacado en el Día Internacional de la Adopción que, «mediante esta modificación normativa, situamos y consolidamos al menor en el corazón del sistema de protección con cada artículo, cada procedimiento y cada decisión que se orienta a un único fin, el de garantizar que crezcan en entornos seguros, afectivos y estables donde puedan desarrollarse».
Otra de las principales mejoras del nuevo decreto, que conforma una «norma viva, revisable y adaptada a la realidad», es que contempla la reducción de las transiciones de convivencia para favorecer así la estabilidad emocional del menor y asegurar que cada una de las decisiones que se tomen sobre su situación respondan a su interés y nunca a condicionantes administrativos o externos.
Además, este cambio normativo garantiza expresamente el derecho del menor «a ser escuchado» e informado en cada fase de su proceso con el empleo de un lenguaje adaptado a su edad y a su nivel de comprensión, así como asegurar su accesibilidad universal y los apoyos que necesite para que participe de una manera activa en la evolución de su propio proceso vital.
La nueva redacción del decreto está en consonancia con los estándares internacionales, con la normativa nacional y con la autonómica en materia de protección de la infancia bajo tutela administrativa al situar como prioritario el derecho del niño a su vida familiar.
La Generalitat considera imprescindible la interlocución de las familias acogedoras y adoptantes, «ya que son una parte fundamental del sistema de protección».
