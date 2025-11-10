Convocan una protesta frente a las Corts por la comparecencia de Mazón

Acord Social Valencià ha convocado una concentración de rechazo frente a las Corts mañana a las 15:30. Es la hora en la que el 'president' en funciones Carlos Mazón debe ir a declarar en la comisión de investigación de la dana, cuyo inicio está previsto a las 16.00.

"No los dejaremos respirar hasta que haya justicia y verdad" es el lema de la convocatoria, que llega tras varias concentraciones y protestas que han mantenido el tono tras la dimisión de Mazón, pidiendo ahora lo propio para el resto del Consell y el encausamiento del aún jefe del Ejecutivo.

Concentración frente a Las Corts. / Levante-EMV

Esta concentración sucede a la protesta en el mismo lugar que tuvo lugar ayer. Después se celebrará una el 17 de noviembre en Madrid y también está prevista una manifestación el día 29 de noviembre en València, coincidiendo con los 13 meses de la tragedia, para pedir el enjuiciamiento del 'president' de la Generalitat en funciones.

La dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat, formalizada el 3 de de este mes, se produjo tras un año de presión social en la calle en protesta por la gestión de la dana de octubre de 2024. Ese día, qu dejó 229 víctimas mortales, Mazón mantuvo un largo almuerzo privado en un restaurante de València y no llegó al Cecopi hasta las 20.28 horas, cuando ya se había enviado el Es Alert.

Trece protestas en 12 meses

A lo largo de todo un año se han sucedido 12 manifestaciones (todas con miles de personas) que mantuvieron la presión sobre el Consell. Desde la primera protesta, que reunió a más de 130.000 personas, hasta las marchas que coincidieron con el aniversario, el clamor por "justicia, verdad y reparación" ha sido un constante pulso a Mazón.

Este malestar ciudadano se reflejó en los abucheos e insultos que Mazón recibió de los familiares de las víctimas en el funeral de Estado celebrado en València un año después de la riada, jornada que marcó un punto de inflexión para su dimisión.