Gala 55 restaurantes
Joan-Carles Martí: "La Comunitat Valenciana vive un momento gastronómico excepcional"
El director de Levante-EMV reconoce el talento, la pasión y la dedicación de "quienes han convertido nuestra gastronomía en un motivo de orgullo"
El director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí, fue el encargado de inaugurar la décima gala de los '55 restaurantes de la Comunitat Valenciana' que, para las tres cabeceras de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana -Levante-EMV, Información y El Periódico Mediterráneo-, es "una manera de reconocer el talento, la pasión y la dedicación de quienes han convertido nuestra gastronomía en un motivo de orgullo".
Martí señaló que, detrás de cada uno de los restaurantes que salen en las páginas de la guía elaborada por el crítico gastronómico Santos Ruiz, hay "mucho más que buena cocina": "Hay historias de esfuerzo, de innovación, de respeto por el producto y de amor por esta tierra. Historias que merecen ser contadas y que nosotros tenemos el privilegio de compartir con nuestros lectores", dijo.
Asimismo, el director de esta cabecera agregó que "la Comunitat Valenciana vive un momento gastronómico excepcional", fruto de una apuesta clara por el producto de proximidad, la sostenibilidad y por "ofrecer experiencias que conectan tradición y modernidad".
Durante su intervención, Martí apuntó que en Levante-EMV, Información y Mediterráneo "creemos firmemente que la gastronomía también es cultura, identidad y desarrollo". Además, el director de Levante-EMV quiso agradecer el trabajo de todo el equipo que ha hecho posible esta nueva edición, "a nuestros fotógrafos, a Laura García por la portada y la maquetación y, como no, a Santos Ruiz, compañero y cómplice de sobremesa". Pero, sobre todo, "quiero agradecer muy especialmente a los protagonistas de estas páginas: los cocineros, las cocineras, los equipos de sala y los productores y bodegas que mantienen viva la esencia de nuestra cocina".
Por último, Martí invito a los representantes del sector hostelero que se dieron cita en el edificio Veles e Vents de València, así como al público general, a descubrir la guía -que sale a la venta este próximo viernes, 14 de noviembre-, "recorrerla con curiosidad y disfrutar de cada restaurante como lo que realmente es: una celebración de nuestro talento".
