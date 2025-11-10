Mompó hace 'campaña' por el voto joven
Con el tablero político valenciano revuelto tras el anuncio de dimisión de Carlos Mazón, el líder provincial del PP en Valencia y presidente de la diputación, Vicent Mompó, se ha rodeado este lunes de un grupo de jóvenes a quienes ha instado a "implicarse" y "participar" en lo público.
Quién sabe si con la mirada puesta en 2027, el 'presidenciable' Mompó ha participado junto a su número dos en la corporación provincial, Natàlia Enguix (Ens Uneix), en una simulación de un debate parlamentario promovida por el Consell Valencià de la Juventut en la que han participado chavales de entre 16 y 26 años.
El popular les ha animado a tomar partido y participar en el debate público, destacando que la democracia "necesita jóvenes implicados, capaces de analizar y de plantear soluciones diferentes".
