Morant asegura que la prioridad son las elecciones y no van a permitir ninguna "trampa" de PP y Vox para retrasar el calendario parlamentario
La líder del PSPV no descarta la presentación de un candidato a 'president' si PP y Vox no pactan y no lo hacen en los doce días previstos
R. C. V.
La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha dicho hoy en Gandia ante la pregunta de si los socialistas presentarían algún candidato a la investidura, que ella "no adelantaría ninguna pantalla, porque hay unos plazos que de no cumplirse, si no se hiciera una investidura, no se iniciaría el reloj por el cual habría una convocatoria automática de elecciones".
Y ha añadido: "Desde luego no vamos a permitir esa trampa ni del PP ni de Vox, pero nosotros lo que exigimos son elecciones, y eso no depende de Vox sino únicamente del PP, porque si ellos quieren mañana convocan elecciones y es lo que les exigimos; no más trampas, no más prórrogas indignas de un Consell que ha sido negligente e inútil, y sí mirar hacia adelante y reconstruir la Comunitat Valenciana".
Como ha publicado Levante-EMV, la dirección socialistas explora presentar una candidatura en el caso de que PP y Vox no lo hagan en los doce días que tienen según el calendario parlamentario. Se trataría de una operación estratégica, no en busca de un apoyo a su candidato (José Muñoz, presumiblemente), sino para evitar el limbo jurídico que se abriría si no se celebra un pleno de investidura en las Corts, que es el que marca el inicio del plazo de dos meses para la convocatoria de elecciones si al final del mismo continúa sin haber un candidato con apoyo suficiente.
- La periodista que comió con Mazón declara que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil
- Últimas noticias sobre el futuro de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana
- Presidencia rastrea las opiniones sobre Mazón con obligación de enviar alertas a los cinco minutos de citarlo
- Maribel Vilaplana: una periodista 'de alto impacto' atrapada en El Ventorro
- La periodista que comió con Mazón confirma que el jefe del Consell la acompañó hasta la entrada del aparcamiento en la plaza del Temple
- Mazón dimite sin convocar elecciones y apela a Vox para nombrar un nuevo 'president'
- “Estuve en el peor momento, con la peor persona”: Vilaplana testifica entre lágrimas un año después
- La periodista Maribel Vilaplana declara que la han querido extorsionar con supuestas imágenes de ella saliendo de casa de Mazón