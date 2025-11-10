Ocho kilómetros de retenciones congestionan la V-30 en la salida de València

Congestión en la entrada y salida de València esta mañana. Las principales vías que conectan la ciudad se han visto colapsadas dado el aumento de tráfico en hora punta, con un total de 15 kilómetros de retenciones.

Se han registrado atascos de hasta 7 kilómetros en la carretera V-30 desde el km 8 en Benimàmet hasta el km 14.56 en Paterna, en dirección hacia la A-7. La carretera CV-36 registra también tres kilómetros de retenciones, que van desde el km 3 en Picanya hasta el km 0.12 en Forn d'Alcedo en dirección hacia València.

Congestión esta mañana en la CV-30 / DGT

La A-7, por su parte, se encuentra congestionada desde el km 326 en La Cañada hasta el km 324.5 en Cruz de Gracia sentido Barcelona. Esta vía registraba una mayor congestión en las primeras horas de la jornada que se ha ido disipando hasta acumular únicamente dos kilómetros de retención.

La V-30 añade dos kilómetros más de colas que van desde el km 10 en Mislata hasta el km 8 en Benimàmet, en dirección hacia el puerto de València.