Vaivén
El PSPV, en las Corts: "teloneros" de Pérez Llorca, pero nunca Los Meconios
Pocas cosas más importantes en política que saber el lugar que se ocupa. Hay veces que toca ser protagonista y otras, tener un papel más secundario. Y el interés este lunes en la junta de portavoces estaba en Juanfran Pérez Llorca, que por primera vez desde que dimitió Carlos Mazón y su nombre salió a la palestra como favorito para el relevo ha acudido a las Corts. "¿Habemus candidato?", preguntó nada más sentarse el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ante la presencia del dirigente 'popular'. No obstante, si alguien asumió el rol de secundario directamente fue el síndic del PSPV, José Muñoz.
Como el orden de intervención va de menor a mayor, el socialista intervino antes que el 'popular'. "Sé que hoy somos los teloneros, así que no vamos a gastar tiempo para quien estáis esperando realmente", dijo Muñoz, dejando el puesto de cabeza de carte a Pérez Llorca. Eso sí, cuando entre bromas se le sugirió si eran Los Meconios, el grupo que actuó en los Viveros de València entre polémicas por tener letras que niegan la violencia machista, lo rechazó de plano. "Los Meconios han venido antes", en referencia a Vox, el primer grupo en intervenir.
