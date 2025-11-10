La tensa calma de Pérez Llorca en Finestrat mientras se decide su futuro

Juanfran Pérez Llorca ha vuelto este lunes a las Cortes Valencianas tras varios días centrado en su agenda municipal. El síndic del PP y alcalde de Finestrat afronta la expectación por su posible candidatura a la presidencia de la Generalitat con un mensaje de prudencia. “Mi posición no es fácil, no puedo engañar que mi nombre está sobre la mesa”, ha reconocido al término de la junta de portavoces, donde ha evitado confirmar que haya recibido el ofrecimiento y ha dejado la decisión “en manos de Alberto Núñez Feijóo”.

Desde la dimisión de Carlos Mazón el pasado 3 de noviembre, Pérez Llorca ha mantenido actividad pública en X —donde ha publicado mensajes como alcalde de Finestrat y secretario general del PP valenciano— y en actos de carácter local. En sus publicaciones ha destacado la visita a las obras del elevador al Castell de Finestrat, la preparación de la gala empresarial del municipio y el reconocimiento al vicepresidente segundo, Gan Pampols, por su trabajo en la reconstrucción tras la dana. También ha defendido la necesidad de estabilidad política frente a la “confrontación” de la izquierda, en uno de los pocos mensajes de tono partidista de los últimos días.

En su entorno más próximo se percibe una mezcla de prudencia y desconcierto. “Le han pinchado el globo”, resume una de las fuentes consultadas. “Ha estado en el pueblo, recluido. Estaba reluciente, pero ha ido perdiendo gas con el paso de los días”, añade esa misma voz, que considera que con la negociación se “está estirando el chicle todo lo que pueda, caiga quien caiga”. A su juicio, la dirección nacional terminará presentándolo como candidato, aunque no dimitiría como alcalde hasta la votación.

Esa misma fuente destaca que Pérez Llorca sigue con su actividad habitual, dando impulso a proyectos como el plan general estructural o el nuevo instituto que depende de fondos de la Generalitat. “Es un gran negociador, en los acuerdos siempre tiene la sartén por el mango y está acostumbrado a salirse con la suya”, apunta.

Junta de gobierno

Otra persona de su entorno, con la que mantiene contacto frecuente, confirma que “ha estado siguiendo con sus actividades, cumpliendo con sus obligaciones”. “Hay veces que está en Valencia y baja esa misma mañana a Finestrat. La semana pasada encabezó la reunión de la junta de gobierno”, relata. “Nos ha dicho que en cuanto se sepa nos informará. El sábado lo vi en su rutina habitual, con sus perros y sus cosas de campo”, añade.

Ambos testimonios dibujan la imagen de una espera contenida, en la que nadie de su entorno se atreve a anticipar qué pasará. Nadie sabe si se marchará a Valencia o si seguirá como alcalde, pero todos coinciden en que sigue manteniendo el pulso local.

Pérez Llorca ha seguido ejerciendo como alcalde de Finestrat con normalidad. La semana pasada visitó las obras del elevador al Castell, uno de los proyectos más emblemáticos del municipio, financiado con fondos europeos Next Generation dentro de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino. La actuación, que une la Plaça de la Unió Europea con la parte alta del casco histórico, supone una inversión de 700.000 euros, de los cuales la mitad la aporta el Ayuntamiento. “Estamos viendo el buen ritmo de la obra y, lo más importante, que se está integrando muy bien en La Penya”, destacó durante la visita.

Juanfran Pérez Llorca visita, la semana pasada, una de las obras que se están haciendo en Finestrat / INFORMACIÓN

Mientras tanto, el PSOE de Finestrat ha denunciado “oscurantismo” en la tramitación del nuevo Plan General Estructural del municipio. Los socialistas acusan al equipo de gobierno de haber iniciado la consulta pública “sin informar ni difundir” el contenido del documento. “Otra vez se actúa con opacidad, ocultando información esencial para el futuro del municipio”, señaló el portavoz socialista, Juan Algado, que reclamó “transparencia y participación vecinal real” en el proceso urbanístico.

El nombre de Pérez Llorca empezó a sonar con más fuerza en los días previos a la dimisión de Mazón. En ese periodo participó en un almuerzo con los presidentes de las diputaciones de Valencia, Alicante y Castellón—Vicente Mompó, Toni Pérez y Marta Barrachina—, un encuentro que se justificó como una cita habitual, pero que se desarrolló sin conocimiento de Génova ni de otros dirigentes autonómicos. La filtración del encuentro generó malestar en la dirección nacional, que se desmarcó de cualquier decisión sobre la sucesión.

Calendario judicial

El calendario judicial y el político se cruzan en el tramo decisivo. La jueza de Instrucción número 3 de Catarroja ha citado a Pérez Llorca el 21 de noviembre para declarar como testigo en la causa de la dana, donde deberá explicar las llamadas que mantuvo con Mazón y con la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, durante la tarde de la tragedia. La comparecencia coincide con las fechas en que el PP debe formalizar la candidatura a la presidencia de la Generalitat, lo que añade una variable inesperada al proceso.

En el partido asumen que la negociación con Vox marcará los tiempos. Si hay acuerdo, Pérez Llorca podría ser investido antes de final de mes; si no, el escenario apunta a un adelanto electoral. En Finestrat, mientras tanto, la rutina se impone. El alcalde sigue con su agenda, alterna reuniones en Valencia y jornadas en el Ayuntamiento y mantiene el mismo mensaje que traslada a su entorno más próximo: “Cuando se sepa, os lo diré”.