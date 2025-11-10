Rifirrafe entre el presidente de Unió Municipalista y el Secretario de Organización del PSPV
Enganchón en redes sociales entre Vicent Mascarell, Secretario de Organización del PSPV, y David García Pérez, presidente de Unió Municipalista. Mascarell lanzaba este viernes la primera piedra con un tuit en el que aludía directamente a los municipalistas tras pedir estos elecciones anticipadas después de la dimisión de Mazón como president de la Generalitat.
Mascarell, además, sacó pecho del sistema de elección de candidatos del partido socialista, con Diana Morant al frente, y puso en duda el de la Unió Municipalista: "¿Dónde han votado a vuestro líder a la Generalitat?".
La respuesta se hizo de rogar, pero el sábado a primera hora de la mañana el presidente de la Unió Municipalista, el también alcalde de Nules David García Pérez, respondía que Jorge Rodríguez, líder de los municipalistas en la Comunitat Valenciana, fue elegido de forma unánime "sin injerencias de nadie de Madrid que llamase a otros candidatos para que se retirasen". Dejó así el recado al del PSPV, quien respondió con ironía: "Entonces, ¿no eres tú el que manda? Pensaba que eras el President".
Elecciones
García Pérez dejó también clara la posición de su partido respecto a un adelanto electoral. Elecciones sí, pero autonómicas y también generales. "No merecemos a los representantes que tenemos que han demostrado no estar a la altura durante el último año, ni en la Generalitat Valenciana, ni en el Gobierno de España", escribía. Mascarell, entonces, apuntaba -ya el domingo- que, ante esa afirmación, deberían apoyar las mociones que piden convocar elecciones. "¿Pidiendo convocatoria de elecciones autonómicas y generales? Sería muy interesante", zanja el president de los municipalistas.
