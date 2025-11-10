Sanidad duplica su gasto en la privada en dos años tras eliminar el plan de choque en la pública

El presupuesto para el pago de derivaciones sanitarias a la privada pega un nuevo subidón. Tras la eliminación del plan de choque en los hospitales públicos, en el que se pagaba un extra a la plantilla para operar por las tardes, la Conselleria de Sanidad ha aprobado una modificación presupuestaria para incorporar 11,7 millones al capítulo 'Reintegro de gastos por asistencia quirúrgica', el que va destinado a compensar los servicios de "prestaciones externas" de las empresas sanitarias a la Administración autonómica, elevando este a más del doble del previsto inicialmente.

El proyecto financiero que salió del pleno del Consell a mediados de marzo y recibió el visto bueno definitivo en las Corts el 31 de mayo tenía previstos para esta partida 22 millones. Era, reivindicaba en su momento el conseller Marciano Gómez, la misma cifra que la que destinaba el Botànic en 2023. Y aunque durante la ejecución del primer presupuesto de PP y Vox en 2024, ya elevó la cantidad a 26,9 millones, en los menos de cinco meses de ejecución de las cuentas todavía en vigor, esa partida se ha duplicado hasta los 48 millones. Un año antes, la cifra total de cirugías remitidas a la privada ascendió a 38.475 según la Memoria de Gestión de Sanidad.

El último incremento de 11,7 millones viene firmado por la Conselleria de Hacienda a principios de octubre "debido a las crecientes demandas asistenciales de la población" así como a que se encuentran "pendientes de contabilización facturas hasta el 30 de junio de 2025" y que se han podido ir pagando gracias al crédito extraordinario aprobado en verano de 1.700 millones. Esta es la segunda aportación extraordinaria en este capítulo después de que a finales de julio Sanidad le inyectara 14,4 millones, lo que hacía que este montante fuera de 36,4 millones.

Sin plan de choque durante tres meses

El incremento de la partida presupuestaria para enviar a la privada coincide con la congelación durante tres meses del programa de módulos, el plan de choque para realizar consultas en las especialidades y cirugías por las tardes, aunque ninguna fuente de la Generalitat hace una interrelación entre ambas cuestiones. En principio, Conselleria ha paralizado las conocidas como ‘peonadas’ durante un trimestre para poder analizar y medir los resultados del nuevo programa de productividad; este se basa en incentivar al personal sanitario por alcanzar una serie de objetivos concretos, como reducir la demora a cinco días en Atención Primaria o ahorrar costes en los tratamientos de medicamentos. Hay hasta 67 criterios diferentes.

Sobre este cambio de modelo, el conseller explicó el viernes seguir trabajando “en acoplar los dos tipos de modelos de productividad”, pero defendió el nuevo, basado en la productividad, por delante en principio del basado en la demora. “Si nos centramos en ella, al final se potenciará”. Pese a las críticas, explicó que el nuevo sistema es “evaluable” y que, “en función de los resultados, lo alargaremos, lo eliminaremos o buscaremos una nueva fórmula”.

Un médico de familia en un centro de salud del departamento del doctor Peset. / GVA

En el debate público

La derivación de pruebas a la sanidad privada está de plena actualidad en relación con asuntos como el de la interrupción voluntaria del embarazo porque el 70 % de ellos se hacen en la privada con fondos públicos; y con los retrasos detectados en el cribado del cáncer de mama. En 2024, se dejó de citar para una mamografía a 90.000 mujeres en edad de participar como ha denunciado el PSPV-PSOE. Y, por su parte, Compromís solicitó a Sanidad la relación de facturas, con número de pruebas e importe concretos, de los servicios enviados al sector privado desde enero de 2023. Conselleria respondió sin toda la información solicitada en las Corts Valencianes y el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) emitió una sentencia con la que obliga entregar esta información omitida en su respuesta.

En las últimas semanas, Levante-EMV ha tenido acceso a un informe interno de la propia Conselleria ve “conveniente reducir” el envío de 18.893 resonancias magnéticas al año, con datos de 2024, solo en los departamentos de La Fe y el Clínico. Según Sanidad, esta auditoría interna se ha pedido tras detectar un pico de externalización en la época del Botànic, aunque en 2024 ya estaba el actual Consell. Tras el informe, defienden “estudiar los puntos susceptibles de mejora”, pero no resuelven si seguirán la recomendación del informe.

El auge de la sanidad privada es un fenómeno en todo el país. Un estudio reciente de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) reflejaba un crecimiento del 29,4 % en la Comunitat Valenciana desde 2014; la autonomía es ya la quinta más mercantilizada de España. Antes del verano, cuando este periódico elaboró un reportaje sobre el ‘boom’ del sector privado, el vicepresidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV), Pedro Ibor, habló sobre un nuevo modelo sanitario de colaboración entre el sector público y el privado: “El primero asumirá los casos graves y los pacientes crónicos y la privada, las asistencias menos urgentes”. Un ejemplo es el de las cirugías de Traumatología no urgentes, las cuales lideran el retraso en las listas de espera. En junio, estas acumulaban 68.638 pacientes.