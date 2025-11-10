Sanidad elimina los vacunódromos móviles este año para vacunarse de gripe y covid

La campaña de vacunación contra la gripe y la covid avanza a muy buen ritmo en la Comunitat Valenciana. Muestra de ello son las 625.000 dosis de la vacuna frente a la gripe ya inoculadas, las 360.000 de la covid y las 47.000 intranasales puestas entre el alumnado de segundo ciclo de Infantil en sus centros escolares. Las cifras las ha dado este lunes el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en el centro de salud de Serrería I, a donde ha acudido para vacunarse en persona y donde ha recordado la importancia de inmunizarse "porque prevenir es cuidar no solo de nosotros mismos, sino también de nuestro entorno, de los niños, los mayores y los frágiles. Los datos corresponden al primer mes de campaña de vacunación; comenzó el pasado 1 de octubre con la inmunización a los colectivos más vulnerables. El año pasado más de un millón de valencianos y valencianas se adhirieron a la campaña.

Este año Sanidad ha decidido no habilitar los vacunódromos móviles en diferentes ciudades, como sí que hizo el año pasado -fue una de las novedades de la anterior campaña con la visita a diez de los municipios más poblados de la Comunitat Valenciana- después de evaluar los resultados del pasado año, cuando la unidad móvil visitó València, Alicante, Elx, Castelló, Vila-real, Torrevieja, Torrent, Alcoi, Gandia y Benidorm. "Siempre analizamos las estrategias planteadas y el impacto que generan -, ha justificado-. Este año vamos a hacer hincapié en escalonar la inmunización y en la prevención".

Antes de la explosión

En este sentido, el titular de Sanidad ha insistido en recomendar la vacunación "ahora que estamos sanos", es decir, antes de "que llegue el mal tiempo y aumente la curva de incidencia". De hecho, las temperaturas agradables -el frío ha llegado hace a penas hace una semana- han sido uno de los motivos para mantener estable el ritmo de transmisión de los virus respiratorios. El último informe del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (Sivira), con los datos recopilados entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre, recogen 611,8 casos por cada 100.000 habitantes y reflejan una estabilidad en la transmisión desde finales de septiembre, cuando finalizó la explosión de contagios entre los menores de 15 años por el efecto 'vuelta al cole'. Lo habitual es que el pico de contagios se produzca entre finales de diciembre, como ocurrió hace dos años, o a lo largo del mes de enero como el año pasado.

"Cuando alguien enferma y lo hemos podido prevenir es un fracaso de la medicina", ha insistido Gómez. Por eso, la estrategia de Sanidad busca facilitar el acceso a la vacunación, con una fórmula "fácil y cómoda" que permite inmunizarse simultáneamente de la gripe y la covid. "No hay problema en hacer a la vez -, ha explicado el conseller, quien ha recibido ambas vacunas-. Está científicamente probado que es posible y, así, conseguimos una mejor trazabilidad y adherencia a la campaña".

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, se vacuna de la gripe y la covid. / Francisco Calabuig

De momento, con cita

La vacunación comenzó el pasado 1 de octubre con los colectivos más vulnerables: niños, personas mayores y pacientes con pluripatologías. A partir del pasado día 15, se abrió a todo el mundo, pero es necesario concertar una cita para ir a pincharse. En breve, se podrá acudir sin haber pedido hora. "No tenemos aún la fecha concreta para esto -, ha explicado Gómez-. Dependerá del ritmo de vacunación de los pacientes y de la evolución de la tasa de contagios". En las últimas semanas, no solo se ha producido una contención de la transmisión, sino que ha habido un descenso de los ingresos hospitalarios relacionados, como ha confirmado el conseller en Serreria.

La principal novedad de la campaña de este año es la inmunización, por primera vez, de los mayores de 65 años frente al virus respiratorio sincitial (VRS), el causante de una posible bronquiolitis cuando se complican los cuadros clínicos.