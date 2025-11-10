Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El videoanálisis de Alfons García, subdirector de Levante-EMV: "¿Para quién saldrá todo bien? ¿Para la ciudadanía o para los intereses de PP y Vox?”

El subdirector de Levante-EMV Alfons Garcia reflexiona en su videoanálisis de esta semana sobre la frase que pronunció ayer Alberto Núñez Feijóo sobre la elección del sucesor del dimitido Carlos Mazón: “Saldrá todo bien”

"¿Para quién saldrá todo bien? ¿Para la ciudadanía valenciana o para los intereses de PP y Vox?”

"¿Para quién saldrá todo bien? ¿Para la ciudadanía valenciana o para los intereses de PP y Vox?"

David García Sebastiá

El subdirector de Levante-EMV Alfons Garcia reflexiona en su videoanálisis de esta semana sobre la frase que pronunció ayer Alberto Núñez Feijóo sobre la elección del sucesor del dimitido Carlos Mazón.

“Saldrá todo bien”, dijo. “Es el mensaje tranquilizador que este fin de semana ha enviado el presidente del PP a los valencianos. La pregunta es: ¿saldrá todo bien, para quién?”, afirma el periodista.

En opinión de Alfons Garcia, el panorama político en la Comunitat Valenciana presenta tres excenarios hipotéticos, que repasa para concluir que el que parece más encauzado, el de la alianza de PP y Vox, como la que funciona desde 2023, “implica aumentar la capacidad de influencia y mando de un partido que se vale de la democracia pero que descree de muchos de los valores que sustentan el sistema democrático desde la Ilustración”.

Por tanto, es la menos sana, pero la que tiene más visos de prosperar.

“Así que ¿para quién saldrá todo bien? ¿Para la ciudadanía valenciana o para los intereses de PP y Vox?”, concluye Alfons Garcia.

