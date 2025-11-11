Más de 225 jóvenes buscan soluciones frente al cambio climático en el Hackathon de Efiaqua

El objetivo es encontrar soluciones reales a los desafíos planteados por el cambio climático en relación con el ciclo integral del agua. La iniciativa que lo hace posible es el Hackathon del Agua, organizado dentro de Efiaqua, en el que han participado 225 estudiantes de Formación Profesional (FP), universidad, máster y doctorado para proponer acciones, cuyo objetivo sea mejorar la resiliencia del ciclo del agua en todas sus fases, un año después de la dana. Soluciones destinadas a todo el entramado desde la captación y el tratamiento hasta la distribución, la reutilización, la gestión de fenómenos meteorológicos extremos y la sensibilización ciudadana.

El evento ha triplicado sus cifras de participación respecto a años anteriores. Durante las tres jornadas, los participantes se han dejado el ingenio para identificar soluciones aplicables en un contexto en el que se están intensificando las sequías, los episodios de lluvias torrenciales, como las del pasado 29-O; o el aumento de la presión sobre los recursos hídricos y el impacto en la calidad, la infraestructura y los ecosistemas están marcando un escenario de enorme complejidad que requiere respuestas creativas, colaborativas y basadas en el conocimiento.

Más allá de identificar soluciones aplicables, el hackathon busca despertar vocaciones, impulsar el emprendimiento y construir una comunidad de jóvenes comprometidos con la sostenibilidad del agua. Efiaqua consolida así un espacio donde formación, tecnología y cooperación se unen para dar respuesta a uno de los mayores retos del siglo XXI: asegurar un futuro más resiliente y sostenible para el agua.

Un evento en Feria Valencia

La iniciativa del hackathon está conectada con Efiaqua, la cual ha inaugurado este martes su nueva edición con una destacada afluencia de visitantes y con la presencia de importantes representantes institucionales y empresariales del sector del agua. El acto ha sido presidido por Vicente Fajardo, Director General de Global Omnium, acompañado por Sabina Goretti, Directora General del Agua de la Generalitat Valenciana; Carlos Mundina, concejal del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de València; y Dionisio García, CEO de Global Omnium. Durante la apertura se puso de manifiesto el papel estratégico de Efiaqua como punto de encuentro para avanzar en innovación, digitalización y colaboración entre administraciones, empresas y entidades vinculadas al agua.

Inauguración de la jornada Efiaqua. / ED

La jornada se cerró destacando el papel de Global Omnium como compañía referente en la gestión del ciclo integral del agua y en la aplicación de tecnologías punteras para garantizar un suministro eficiente, seguro y sostenible. Con presencia internacional y una firme apuesta por la innovación, la digitalización, la economía circular y la protección del medio ambiente, la compañía impulsa proyectos que contribuyen a mejorar la calidad del agua, optimizar los recursos, reducir el impacto ambiental y fortalecer la resiliencia hídrica frente al cambio climático. Su compromiso con la colaboración institucional, la investigación y el desarrollo de soluciones avanzadas la sitúa como un agente clave en la construcción de un futuro más sostenible para las personas y el planeta.