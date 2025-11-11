La Audiencia de València avala la decisión de la jueza y rechaza las diligencias sobre la CHJ solicitadas por la exconsellera Salomé Pradas
La exresponsable de Justicia e Interior pedía datos del SAIH (Sistema de alertas de información hidrológica) que ya están en la causa o no aclara su utilidad para la investigación
Dos autos de la sección segunda de la Audiencia de València vuelven a avalar las decisiones que adopta la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, magistrada titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja. En las dos nuevas decisiones de los seis magistrados de sala, acordadas por unanimidad, la Audiencia de València rechaza la petición de diligencias sobre la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) solicitada por la defensa de la exconsellera responsable de las emergencias el 29 de octubre de 2024, Salomé Pradas, y por la abogada de una acusación particular.
La defensa de Pradas había solicitado diversas diligencias sobre el SAIH (Sistema automático de información hidrológica) en el barranco del Poyo, así como los pliegos de condiciones, que los magistrados de la Audiencia de València ven reiterativos porque ya se han aportado a la causa por la CHJ o no aclara el abogado de Pradas la utilidad de su petición.
La exconsellera solicitaba a la magistrada de la dana que reclamara a la CHJ los "pliegos de prescripciones técnicas y administrativas de la licitación del servicio SAIH que dio origen a la adjudicación del contrato a favor de la mercantil que gestiona dicho servicio actualmente". Así como "los datos del WAP (siglas en inglés del Wireless Application Protocol), el listado de alarmas del día 29 de octubre de 2024 relativos a la rambla del Poyo y el río Magro". Que se identificara al técnido de guardia del SAIH la tarde del 29 de octubre de 2024. Además de los datos del punto de control Poyo-Massanasa (rambla del Poyo) de dicho día". Y, por último, "que un técnico elabore una pericial de los datos guardados de los sensores de caudal (caja negra) del día 29 de octubre de la Rambla del Poyo".
La defensa de Pradas también solicitaba "la obtención de una copia de todo lo recogido en el sistema Coordcom (la caja negra de la emergencia), en particular una llamada realizada por el testigo Juan Ramón Cuevas Camps con un predictor de la Aemet el día 29 de octubre de 2024 a las 16-16.30 horas en la que supuestamente este le dijo que las precipitaciones se iban a la Serranía de Cuenca". Así commo la declaración de Raúl Mérida, secretario autonómico de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana.
El fiscal de la dana, Cristobal Melgarejo, se opuso a la petición de diligencias de Pradas, al considerar ajustado a derecho el auto de la jueza que las rechazaba.
