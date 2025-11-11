Los cirujanos alertan del posible aumento de las listas de espera sin las horas extra por las tardes

Los cirujanos valencianos critican duramente la paralización, al menos hasta diciembre, del Plan de Choque propio de la Conselleria de Sanidad; el programa de autoconcierto con el que, hasta ahora, se programaban cirugías por las tardes a cambio de pagar las horas extra al personal sanitario. "Es literalmente imposible asumir la actividad que se venía realizando -, expresa en un manifiesto la Sociedad Valenciana de Cirugía-, por lo que creemos que la lista de espera quirúrgica, inevitablemente, va a aumentar si no se toman medidas adicionales". Entre estas, podría estar el aumento del presupuesto para derivar a la privada, publicado ayer por Levante-EMV, mediante una modificación presupuestaria que duplica su gasto respecto al inicio de la legislatura y lo previsto inicialmente para este año. Los cirujanos afirman desconocer el papel que puede tener el envío de cirugías al sector privado, como así indican en el comunicado, aunque alertan sobre los "problemas de organización" que genera.

La eliminación del Plan de Choque interno -se estima que los servicios más eficientes operaron a casi 200 pacientes en 2024 con esta fórmula- es, en principio, una medida transitoria para poder medir los resultados del nuevo programa de incentivos de la Generalitat basado en la productividad con el que se pretende atender más y premiar a los centros de salud y hospitales que, entre otras cuestiones, reduzcan las listas de espera o el gasto farmacéutico. Desde su publicación, no ha convencido a los sindicatos y profesionales quienes lo ven "contraproducente". Tampoco lo consigue con los cirujanos, quienes transmiten dificultades para entender "cómo se plantea un aumento de la actividad asistencial, si se disminuyen los recursos" de un "sistema ya de por sí muy saturado, agotado y deficitario". Esta decisión de Sanidad la consideran "un error de bulto" porque el autoconcierto sirve no para reducir la demora, sino para evitar su aumento.

Una cirugía en un hospital valenciano en una imagen de archivo. / L-EMV

Peor atención a los pacientes

Se muestran, además, preocupados por el posible impacto negativo en "la calidad de la asistencia" al deber "concentrar más las agendas y, por lo tanto, disminuir los tiempos de atención a los pacientes" y en la actividad docente y formativa. Se trata de dos aspectos "que a todos nos preocupan considerablemente -, apuntan- probablemente más que un supuesto incremento salarial"; la iniciativa busca premiar económicamente por alcanzar una serie de objetivos, cuya consecución será "muy difícil, si no imposible". No dudan en resaltar el "enfoque economicista y no sanitario" de la propuesta.

El manifiesto pone el foco en el "preocupante" planteamiento de la nueva productividad porque instaura la siguiente idea: "los médicos y el resto del personal sanitario pueden trabajar aún más porque no lo hacen lo suficiente". U otra peor: "Las listas de espera son consecuencia de la poca implicación de los profesionales".

Objetivos de "muy difícil cumplimiento"

El manifiesto entra a valorar los objetivos planteados por el nuevo programa de productividad en la especialidad de Cirugía General y Aparto Digestivo. Algunos de ellos los ven "asumibles", como el aumento del peso de los genéricos entre el total de medicamentos recetados o como ajustar el índice de las estancias hospitalarias al riesgo de cada paciente. Sin embargo, los indicadores esenciales, llamados "objetivos llave", son para ellos "de difícil o muy difícil cumplimiento" si no se incrementan los recursos. Se trata de parámetros relacionados con la reducción de las cirugías entre los pacientes de prioridad 1, quienes necesitan una intervención con mayor urgencia, y el de los de prioridad 3; estos suelen llevan muchos días en las listas de espera. Considerar este último como un requisito para cobrar más, puede llevar, en su opinión, a generar "actitudes picarescas, poco éticas" como traspasar pacientes con prioridad 3 al grupo 2 "para asegurar la consecución de este objetivo".

El sindicato UGT va más allá y alerta que el crecimiento de las listas de espera es ya una realidad en varias especialidades. «En algunas de ellas, el crecimiento es del 50 %», explican en un comunicado, en el que también esgrimen que la decisión de Sanidad «aboca a un colapso sanitario». Según el último balance de Sanidad, correspondiente al primer semestre del año, hay 68.638 los valencianos y valencianas pendientes de pasar por el quirófano. Los datos generales son mejores que al inicio de la legislatura, con más de 4.000 pacientes menos. Sin embargo, no todos los parámetros son positivos porque la cifra de pacientes con más de medio año esperando se dispara desde entonces, con un crecimiento del 42 % como publicó este periódico en agosto. La próxima cifra oficial se dará en enero.