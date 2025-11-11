El Consell de Mazón bendice a Pérez Llorca y celebra que Feijóo haya "escuchado" al PPCV

"La persona idónea", "un buen hombre que reúne todas las condiciones" o "la mejor opción". La vicepresidenta y portavoz del Consell en funciones, Susana Camarero, se ha deshecho en elogios hacia Juanfran Pérez Llorca, el elegido por Alberto Núñez Feijóo para suceder al todavía president Carlos Mazón, para lo que necesitará amarrar el apoyo de Vox. La noticia se ha conocido minutos antes de que la también consellera compareciera ante los medios para dar cuenta de la reunión semanal del Ejecutivo valenciano, cita que Camarero ha aprovechado para dejar claro que la apuesta de Génova, en la que asegura que "se ha escuchado" la voz del PPCV que todavía pilota Mazón, gusta al Consell.

Según la portavoz, la Generalitat está "plenamente satisfecha" con la designación de Pérez Llorca como candidato a la investidura. Del alcalde de Finestrat, donde gobierna con 11 de los 13 concejales, ha destacado su "capacidad de escucha" y de llegar a acuerdos, así como su "capacidad de aglutinar sensibilidades más allá de ideologías". No en vano, Pérez Llorca ha estado detrás de los acuerdos más relevantes alcanzados por el PP de Mazón y Vox en la actual legislatura.

Así, además de ser un "buen hombre, tolerante", hábil negociador y con "experiencia de gobierno" desde ese ámbito municipal, Camarero ha subrayado también que Pérez Llorca es conocedor de la acción del Consell. Tanto por ese cargo de síndic en las Corts que también ostenta como por haber "trabajado mano a mano con Mazón", una de las cualidades que Vox ha situado como relevantes en el proceso negociador de la investidura.

Camarero se ha mostrado también satisfecha con la "sensibilidad" mostrada por la dirección nacional, quien ha escogido el nombre del aspirante. Ha celebrado que se haya realizado "desde la sensibilidad, buscando la mejor opción y escuchando la voz del PPCV".

En ese sentido, la portavoz ha remarcado que en la federación valenciana hay un "respaldo unánime" a la elección de Pérez Llorca, una "sintonía absoluta" que según ha dicho ha quedado demostrada por el hecho de que los tres presidentes provinciales, que han hablado con el secretario general del PP, Miguel Tellado, le han dado su aval a Pérez Llorca.

Lo que no ha querido desvelar la vicepresidenta, en la línea del secretismo que marca las negociaciones desde la semana pasada, es si Pérez Llorca va a asumir, ahora que es oficialmente el candidato escogido por el PP, las conversaciones con Vox en primera persona. Camarero ha pedido "prudencia y respeto", una fórmula que, ha dicho, "ha funcionado" hasta el momento.