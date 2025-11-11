Cortada la AP-7 a la altura de L'Aldea, en Tarragona, por un accidente con tres camiones implicados

La AP-7 se encuentra cortada a la altura de L'Aldea (Tarragona) en ambos sentidos de la marcha por un accidente con tres camiones implicados, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT), lo que ha podido dificultar el tráfico en esta autopista en el norte de Castellón.

El conductor de uno de los camiones implicados en el accidente ha muerto, mientras que otro ha sido trasladado al hospital Joan XXIII de Tarragona en estado grave, informa el SCT en un comunicado.

El siniestro ha provocado el posterior incendio de dos de los camiones y 13 dotaciones de los Bomberos de la Generalitat trabajan en las labores de extinción. El cuerpo de emergencias recibió el aviso a las 5.25 horas y Trànsit ya ha informado de que la normalidad en la vía tardará en recuperarse habida cuenta la aparatosidad del suceso.

Se realizan desvíos obligatorios por la salida 308 a L'Ampolla en sentido sur, y por la salida 320 a L'Aldea en sentido norte hacia la N-340.

Dos camiones han ardido

En el accidente se han visto implicados 3 camiones, 2 de los cuales han ardido y, después de que los bomberos los hayan sofocado sobre las 8.35 horas, ha entrado la maquinaria pesada a limpiar la calzada, ya que la mediana está dañada y hay mucha chatarra en el asfalto.

Por otro lado, la vía sigue cortada en ambos sentidos y se están realizando desvíos por la salida 308 en L'Ampolla en sentido sur y por la 332 en L'Aldea en sentido norte.

Acidente fronto-lateral

El director del SCT, Ramon Lamiel, ha explicado en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press que el camión que circulaba a sentido sur, por las causas que todavía se están investigando, ha pasado al otro lado de la vía en sentido norte, cruzando la mediana y produciendo un choque fronto-lateral contra el camión que iba en sentido contrario.

Un tercer camión, que venía detrás en sentido norte, al querer esquivarlos ha volcado fuera de la autopista.

Ha afirmado que la N-340 --la vía alternativa-- es la "más perjudicada" y que desde Trànsit están avisando del accidente en los paneles de la carretera desde Valencia y Martorell (Barcelona).