En Directo
EN DIRECTO | Mazón ya está en les Corts: llega dos horas antes de su declaración
El expresident de la Generalitat está citado a las 16.00 horas en el parlamento autonómico
Carlos Mazón, expresident de la Generalitat Valenciana, declara esta tarde en les Corts Valencianes por su gestión de la dana el 29 de octubre de 2024. Tres horas antes de su comparecencia en la comisión de investigación, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto al secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca como relevo de Mazón.
En la declaración del ya exjefe del Consell de esta tarde no podrán estar presentes las víctimas debido a que Presidencia de la Generalitat ha copado todas las invitaciones y, por tanto, no ha dejado sitio para ellas.
Sigue en directo la declaración de Mazón y la última hora sobre su sustitución por Pérez Llorca
Mateo L. Belarte
El Consell de Mazón bendice a Pérez Llorca y celebra que Feijóo haya "escuchado" al PPCV
"La persona idónea", "un buen hombre que reúne todas las condiciones" o "la mejor opción". La vicepresidenta y portavoz del Consell en funciones, Susana Camarero, se ha deshecho en elogios hacia Juanfran Pérez Llorca, el elegido por Alberto Núñez Feijóo para suceder al todavía president Carlos Mazón, para lo que necesitará amarrar el apoyo de Vox. La noticia se ha conocido minutos antes de que la también consellera compareciera ante los medios para dar cuenta de la reunión semanal del Ejecutivo valenciano, cita que Camarero ha aprovechado para dejar claro que la apuesta de Génova, en la que asegura que "se ha escuchado" la voz del PPCV que todavía pilota Mazón, gusta al Consell.
Diego Aitor San José
Mazón, sobre Pérez Llorca: "Extraordinario candidato"
A la salida del Palau de la Generalitat, Carlos Mazón se ha referido brevemente a la propuesta de su síndic y secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, como su relevo. "Extraordinario candidato", ha indicado sobre la decisión del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo,
Lluís Pérez
Pérez Llorca agradece "la confianza" de Feijóo
Juanfran Pérez Llorca se muestra agradecido con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, después de haber sido designado como el candidato de los populares a la Presidencia de la Generalitat y, por tanto, el elegido por Génova para suceder al president Carlos Mazón. Lo ha hecho con un mensaje en sus redes sociales en las que Llorca ha explicado que ha aceptado el encargo del gallego para "lograr una mayoría" parlamentaria con el "foco puesto en la recuperación y la reconstrucción de la Comunitat Valenciana".
C. Pascual
Pérez Llorca, el municipalista que aspira a relevar a su "padrino" político
Juan Francisco Pérez Llorca (Finestrat, 1976) puede convertirse en el octavo presidente de la Generalitat Valenciana. Este martes, tras una semana de tensa espera, el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado lo esperado: Pérez Llorca es el elegido para sustituir a Carlos Mazón. Y lo ha hecho en un día marcado por la comparecencia ante la comisión de la dana en las Cortes del todavía presidente en funciones. Ahora todo queda en manos de Vox, partido con el que el aspirante a jefe del Consell ha mantenido una buena relación durante este mandato. "Me cae muy bien", reconocía esta semana el síndic de la formación ultra.
Diego Aitor San José
Mazón ya está en les Corts: ha llegado dos horas antes de tener que declarar
Carlos Mazón ya está en las Corts. El 'president' de la Generalitat ha llegado al parlamento valenciano dos horas antes de la convocatoria de su comparecencia, prevista para las 16.00 horas. Ha entrado por la puerta principal del Palau dels Borja, en la plaza de San Lorenzo, junto a algunos de sus asesores y cargos de confianza en Presidencia como el secretario autonómico José Manuel Cuenca y el director general de Comunicación, Francisco González.
Claudio Moreno
Repintan el mural dedicado a las víctimas de la dana en el nuevo cauce del Turia
La semana pasada, colectivos sociales denunciaron el borrado de parte de un mural pintado en el lecho del nuevo cauce del Turia, donde se leía el lema: “20:11. Ni oblit ni perdó. Mazón dimissió”. Según explicaron, el 3 de noviembre de 2025, solo cinco días después del cumpleaños de la barrancada y el mismo día en que el president presentaba su renuncia, dos operarios con uniforme de la Generalitat taparon con pintura roja la parte del mensaje que incluía el mural de homenaje a las víctimas.
El diseño se repintó eliminado la parte donde se reclamaba la dimisión de Mazón y, ahora, han vuelto a rehacer el faldón del dibujo y han incorporado la frase “Consell dimissió”.
Miguel Angel Montesinos
Mazón abandona el Palau de la Generealitat
Mazón ha salido a toda prisa del Palau de la Generalitat, donde ha presidido el pleno de las Corts que ha presidido antes de su comparecencia de esta tarde en la comisión de la dana en les Corts Valencianes. Durante la rueda de prensa posterior, se ha conocido la noticia de la designación de Pérez Llorca como relevo de Mazón por elección directa de Alberto Núñez Feijóo.
Marta Rojo
Las protestas seguirán a Mazón hasta Madrid
Ya avisaron que no les detendría una dimisión en diferido, ni el cambio de la cara visible al frente del Consell, pero tampoco lo harán los kilómetros ni el horario que les obligará a levantarse de madrugada. El Acord Social Valencià, la plataforma que agrupa a más de 200 entidades que cada mes convocan las protestas contra Carlos Mazón, ha organizado una concentración que seguirá al dimitido president a Madrid el próximo día 17, cuando declara ante la comisión de investigación de la dana en el Congreso de los Diputados.
Diego Aitor San José
El PSPV censura a Pérez Llorca y lo ve un "cómplice" de Mazón
Pérez Llorca era el favorito y eso también supone que los adversarios estuvieran preparados, así que apenas unos minutos después de que se hiciera pública la propuesta del PP de que Juanfran Pérez Llorca sea el sustituto de Carlos Mazón, el PSPV ha replicado que elegir al hoy síndic de los 'populares' para el cargo de 'president' "agrava la crisis en la que ha sumido el PP a la Generalitat" calificando al también alcalde de Finestrat de "cómplice" de Mazón.
José Luis García Nieves
Vox pide negociar directamente con Pérez Llorca las condiciones de su investidura
Casi al mismo tiempo en que este mediodía la dirección nacional del PP confirmaba que el alcalde de Finestrat, Juanfran Pérez Llorca, es el designado por el PP para ser el nuevo president de la Generalitat, Vox ha salido al paso para exigir negociar directamente con él el contenido del acuerdo de investidura.
"Vox está esperando a que el PP decida al sucesor de Mazón, para poder fijar con esa persona las exigencias de Vox: rechazo al Pacto Verde y a la inmigración ilegal descontrolada", señalaba el partido de Abascal en un comunicado.
