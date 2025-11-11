EN DIRECTO | Mazón ya está en les Corts: llega dos horas antes de su declaración

Repintan el mural en homenaje a las víctimas de la dana en el nuevo cauce / Levante-EMV

Repintan el mural dedicado a las víctimas de la dana en el nuevo cauce del Turia

La semana pasada, colectivos sociales denunciaron el borrado de parte de un mural pintado en el lecho del nuevo cauce del Turia, donde se leía el lema: “20:11. Ni oblit ni perdó. Mazón dimissió”. Según explicaron, el 3 de noviembre de 2025, solo cinco días después del cumpleaños de la barrancada y el mismo día en que el president presentaba su renuncia, dos operarios con uniforme de la Generalitat taparon con pintura roja la parte del mensaje que incluía el mural de homenaje a las víctimas.

El diseño se repintó eliminado la parte donde se reclamaba la dimisión de Mazón y, ahora, han vuelto a rehacer el faldón del dibujo y han incorporado la frase “Consell dimissió”.