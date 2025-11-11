Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EN DIRECTO | Mazón ya está en les Corts: llega dos horas antes de su declaración

El expresident de la Generalitat está citado a las 16.00 horas en el parlamento autonómico

Miguel Angel Montesinos

Diego Aitor San José

Mateo L. Belarte

José Luis García Nieves

Marga Vázquez

València

Carlos Mazón, expresident de la Generalitat Valenciana, declara esta tarde en les Corts Valencianes por su gestión de la dana el 29 de octubre de 2024. Tres horas antes de su comparecencia en la comisión de investigación, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto al secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca como relevo de Mazón.

En la declaración del ya exjefe del Consell de esta tarde no podrán estar presentes las víctimas debido a que Presidencia de la Generalitat ha copado todas las invitaciones y, por tanto, no ha dejado sitio para ellas.

Sigue en directo la declaración de Mazón y la última hora sobre su sustitución por Pérez Llorca

