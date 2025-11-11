Grave incendio en la Ciudad del Transporte de Castelló: explosiones y una empresa calcinada
El fuego se ha declarado poco después de las 23.00 horas
Aitor Tezanos
Castellón
Una empresa situada en la Ciudad del Transporte de Castelló ha quedado totalmente calcinada a consecuencia de un feroz incendio declarado poco después de las 23.00 horas.
Se trata de la firma Dasatrans Logística, dedicada al transporte y al almacenaje. Las llamas han alcanzado a las naves contiguas y los bomberos de Castelló y del Consorcio Provincial luchan por controlar el fuego.
Una de ellas es Josman, especializada en instalaciones eléctricas y automatización, y otra Diecsa, distribuidora de electrodomésticos.
El incendio ha causado explosiones que han sido percibidas desde muchos puntos de la capital de la Plana, como se puede comprobar en el vídeo que encabeza esta noticia.
Suscríbete para seguir leyendo
- La periodista que comió con Mazón declara que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil
- Presidencia rastrea las opiniones sobre Mazón con obligación de enviar alertas a los cinco minutos de citarlo
- “Estuve en el peor momento, con la peor persona”: Vilaplana testifica entre lágrimas un año después
- La periodista que comió con Mazón confirma que el jefe del Consell la acompañó hasta la entrada del aparcamiento en la plaza del Temple
- Mazón a Vilaplana sobre las continuas llamadas que recibía el 29-O: 'Es lo de siempre, por lo de la foto”
- El abogado que logró la declaración de Vilaplana pide deducir testimonio contra ella y que se cite al alcalde de Cullera, al que llamó Mazón
- La ‘herencia’ de Mazón a las rentas altas: perdona 65 millones entre Patrimonio y Sucesiones en 2026
- Mazón podrá disponer para siempre de dos asesores, oficina, chófer y coche oficial