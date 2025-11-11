Indignación y rabia de las víctimas de la dana mientras Mazón declara en Las Corts

Cientos de personas se han concentrado a las puertas de Las Corts para pedir "justicia" y "la dimisión de todo el Consell mientras el president en funciones Carlos Mazon declara en la comision de investigación por la gestión de la dana.

Las asociaciones de víctimas no han podido asistir a la comisión por falta de espacio y, aunque se les ha ofrecido una sala en Las Corts para seguir la comparecencia, han decidido quedarse en la calle acompañando la protesta para exigir responsabilidades políticas por la tragedia que causó 229 muertos.