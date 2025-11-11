Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Indignación y rabia de las víctimas de la dana mientras Mazón declara en Las Corts

Cientos de personas se concentran para exigir justicia y "la dimisión de todo el Consell".

Los familiares de las víctimas de la dana protestan en les Corts ante la comparecencia de Mazón

Los familiares de las víctimas de la dana protestan en les Corts ante la comparecencia de Mazón

Germán Caballero

Gonzalo Sánchez

Gonzalo Sánchez

València

Cientos de personas se han concentrado a las puertas de Las Corts para pedir "justicia" y "la dimisión de todo el Consell mientras el president en funciones Carlos Mazon declara en la comision de investigación por la gestión de la dana.

Las asociaciones de víctimas no han podido asistir a la comisión por falta de espacio y, aunque se les ha ofrecido una sala en Las Corts para seguir la comparecencia, han decidido quedarse en la calle acompañando la protesta para exigir responsabilidades políticas por la tragedia que causó 229 muertos.

Protestas de las víctimas a las puertas de les Corts

Protestas de las víctimas a las puertas de les Corts

Ver galería

Protestas de las víctimas a las puertas de les Corts /

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La periodista que comió con Mazón declara que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil
  2. Presidencia rastrea las opiniones sobre Mazón con obligación de enviar alertas a los cinco minutos de citarlo
  3. “Estuve en el peor momento, con la peor persona”: Vilaplana testifica entre lágrimas un año después
  4. La periodista que comió con Mazón confirma que el jefe del Consell la acompañó hasta la entrada del aparcamiento en la plaza del Temple
  5. Mazón a Vilaplana sobre las continuas llamadas que recibía el 29-O: 'Es lo de siempre, por lo de la foto”
  6. El abogado que logró la declaración de Vilaplana pide deducir testimonio contra ella y que se cite al alcalde de Cullera, al que llamó Mazón
  7. La ‘herencia’ de Mazón a las rentas altas: perdona 65 millones entre Patrimonio y Sucesiones en 2026
  8. Mazón podrá disponer para siempre de dos asesores, oficina, chófer y coche oficial

Sigue en directo la declaración de Mazón

Sigue en directo la declaración de Mazón

La vicepresidenta Natàlia Enguix anuncia que suspende ayudas de la diputación a Gandia

La vicepresidenta Natàlia Enguix anuncia que suspende ayudas de la diputación a Gandia

Bernabé da la bienvenida al general Fernández de Luz

Bernabé da la bienvenida al general Fernández de Luz

Indignación y rabia de las víctimas de la dana mientras Mazón declara en Las Corts

Indignación y rabia de las víctimas de la dana mientras Mazón declara en Las Corts

Catalá ofrece "máxima colaboración" al candidato Pérez Llorca

Catalá ofrece "máxima colaboración" al candidato Pérez Llorca

La Audiencia de València avala la decisión de la jueza y rechaza las diligencias sobre la CHJ solicitadas por la exconsellera Salomé Pradas

La Audiencia de València avala la decisión de la jueza y rechaza las diligencias sobre la CHJ solicitadas por la exconsellera Salomé Pradas

Los regantes del Júcar rechazan ampliar el trasvase al Vinalopó y alertan de que el río está “al límite”

Los regantes del Júcar rechazan ampliar el trasvase al Vinalopó y alertan de que el río está “al límite”

El PSPV censura a Pérez Llorca y lo ve un "cómplice" de Mazón

El PSPV censura a Pérez Llorca y lo ve un "cómplice" de Mazón
Tracking Pixel Contents