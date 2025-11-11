Levante-EMV recibe el premio nacional de Reporteros Sin Fronteras por la cobertura de la dana

La cobertura de la tragedia de la dana por parte de Levante-EMV ha recibido el premio nacional de Reporteros Sin Fronteras. Con motivo de su trigésimo aniversario, la sección española de Reporteros Sin Fronteras ha celebrado la primera edición de los Premios RSF Españalos en el CaixaForum de Madrid este martes y el periodista y jefe de sección Agustín Amores ha recogido el premio en nombre de la cabecera de Prensa Ibérica premiada por estar "comprometida con la libertad de prensa, el derecho a la información, la ética periodística y la lucha contra la desinformación" en su cobertura de la dana.

En la categoría Premio Nacional RSF España también ha sido distinguido el periódico Las Provincias por su labor en la cobertura de la dana. El Premio Internacional RSF España ha recaído en el fotorreportero Motaz Azaiza y en la experimentada periodista y corresponsal de RSF en Palestina, Ola al Zanoun, en representación de todos los periodistas de Gaza.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) celebra este año su 40 aniversario a nivel internacional y el 30 aniversario de su fundación en España. Para conmemorarlo, la sección española de la organización ha creado los Premios RSF España, unos galardones que nacen con vocación de continuidad. Su objetivo es reconocer la labor de periodistas, medios, instituciones o colectivos que hayan demostrado un compromiso excepcional con la libertad de prensa, la ética periodística, el derecho a la información y la lucha contra la desinformación, a través de dos categorías: Premio Nacional RSF España y Premio Internacional RSF España.

Premio Internacional RSF España

En la categoría “Premio Internacional RSF España”, el galardón ha sido otorgado a los periodistas palestinos de Gaza, representados por el fotoperiodista Motaz Azaiza y la reportera Ola al Zanoun, corresponsal en Palestina de RSF Internacional.

"Es un gran honor recibir este reconocimiento, y estoy profundamente agradecido por la valoración del esfuerzo de todos los periodistas palestinos en la Franja de Gaza", declaró Motaz Azaiza a RSF España tras recibir la noticia.

Por su parte, Zanoun manifestó que "estoy muy feliz de recibir este premio. Para mi familia y para mí es un momento muy especial. Mis hijos se alegraron mucho al conocer la noticia”, expresó a RSF España.

"Estos galardones son un reconocimiento al trabajo de todos aquellos que nos han precedido en RSF España y una forma de visibilizar el meritorio trabajo que hacen los periodistas de nuestro país en el ámbito local e igualmente pretende dejar constancia de la terrible tragedia que viven los periodistas gazatíes y sus familias desde hace 20 meses", concluye el residente de RSF España, Alfonso Bauluz.