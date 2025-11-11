El 'rally' global de la Politècnica: recoge la llave de Miami tras abrir un campus en China

En menos de un mes, la Universitat Politècnica de València (UPV) ha saltado del Silicon Valley chino al condado de Miami, dejando claro que València y España se le han quedado pequeñas. Hace tres semanas el rector José E. Capilla y su equipo viajaron de la inauguración del primer campus universitario español en China (Hangzhou) y este lunes aterrizaron en EE UU para recibir la llave del Condado de Miami-Dade.

Este doble hito, que conecta Asia y América en su mapa estratégico, no es casual: la UPV ha puesto la "sexta marcha" a una internacionalización que busca atraer alumnado y conectar a sus investigadores con otros de todo el globo. "Todos sabemos cuál es la curva demográfica en nuestro país, y todo lo que sea atraer talento y hacer crecer la universidad será positivo para todos", explican fuentes de la Politècnica.

La Llave del Condado de Miami-Dade es una de las distinciones de mayor calado otorgadas por el estado de Florida. Este reconocimiento consolida a la UPV como "un referente universitario español y abre un "puente académico y tecnológico estratégico con Estados Unidos" y, sobre todo, con la región de América Latina, que interesa especialmente a la universidad por compartir el mismo idioma.

El rector, José E. Capilla, y el vicerrector de Internacionalización y Comunicación, José F. Montserrat, fueron los encargados de recoger la llave en una ceremonia presidida por la alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava.

El rector de la UPV con la llave del condado de Miami-Dade / Levante-EMV

La llave como símbolo de confianza

La entrega de la llave del condado de Miami-Dade es un acto que se realiza anualmente y representa una invitación institucional a formar parte de la comunidad cívica y económica del sur de Florida. En un comunicado, la UPV explicó que el acto simboliza "la confianza, el aprecio y la admiración de la comunidad de Miami hacia instituciones que destacan por su contribución al desarrollo social, económico, cultural y educativo a escala internacional".

La distinción sitúa a la Universitat Politècnica de València en una selecta lista de entidades y personalidades homenajeadas esta semana, entre las que se encuentran figuras como el tenista Rafa Nadal, el empresario Jeff Bezos, y corporaciones punteras como Telefónica Tech y Banco Santander.

De Hangzhou a Miami

Este logro en Miami-Dade se produce apenas tres semanas después de que el rector Capilla y el vicerrector Montserrat estuvieran en Hangzhou, China, anunciando la apertura de un campus de la Politècnica en el país asiático. Aquella inauguración representó un hito sin precedentes en la historia universitaria de España, siendo el primer centro español que impartirá docencia oficial de manera presencial en el extranjero.

Mientras que el campus de China refuerza el intercambio investigador y académico de la UPV con Asia, el reconocimiento en Miami es visto por fuentes de la Politècnica como un paso clave para internacionalizar la universidad con la vista puesta fundamentalmente en América Latina, dada la posición de Miami como la principal puerta de entrada y conexión con toda la región.

El rector José E. Capilla destacó la importancia geoestratégica del reconocimiento: “Es un día muy especial para la Universitat Politècnica de València. Esta llave es un honor. Es el símbolo de un vínculo estratégico entre nuestra universidad y una de las regiones más dinámicas del planeta, puerta de entrada entre América Latina, Estados Unidos y Europa”.

Abriendo las Puertas del Futuro

Para la UPV, la concesión de esta llave es una confirmación de que "su modelo de universidad innovadora, internacional y comprometida con el desarrollo sostenible está generando un impacto que trasciende fronteras", explicaron en un comunicado.

El rector Capilla enfatizó que ser reconocida en este entorno es una oportunidad única: “Que la UPV sea reconocida aquí nos permite fortalecer lazos con su ecosistema empresarial, con universidades de primer nivel y con centros de investigación punteros. Es una oportunidad única para abrir nuevas vías de cooperación en ámbitos estratégicos como la inteligencia artificial, la sostenibilidad, la transición energética o las ciudades inteligentes”.

El acto de entrega de la llave no es solo un reconocimiento; representa un espacio de encuentro que será fundamental para futuras colaboraciones. Al recibir la distinción, el rector Capilla concluyó con una visión clara: “Esta llave no solo abre las puertas de Miami... abre las puertas del futuro”.