Las dos primeras víctimas de la teleasistencia que la activaron el 29-O alertaron a las 15.51y 18.52 horas

Las llamadas más tempranas al servicio de teleasistencia de las seis víctimas que lo activaron, de las 37 fallecidas, se produjeron entre las 15.51 horas en la comarca de Requena-Utiel y las 18.52 horas en l'Horta Sud , según se desprende de la documentación aportada por la empresa Servicios de Telasistencia SA a la causa de la dana y notificada ayer a las partes.

La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, requirió a las administraciones y las empresas gestoras de este servicio que prestan la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de València que aportaran la información, previa autorizacion de los familiares, de las grabaciones de las seis personas que llegaron a activar el servicio el 29 de octubre de 2024. Una de las empresas gestoras entregó ayer en el juzgado las grabaciones de los seis usuarios, de un total de 37 falelcidos, que activaron la teleasistencia el día de la dana. Las grabaciones se entregarán a las partes transcritas por la letrada de la administración de justicia, pero no en formato archivo de audio, que sólo estará disponible para que las partes puedan escucharlo en el juzgado, pero no se podrá obtener copia.

La documentación aportada revela la angustia vivida por las personas adheridas a la teleasistencia y los familiares durante el 29-O. En el caso de una usuaria de la comarca de Requena-Utiel (cuya población Levante-EMV no identifica para preservar su identidad) el servicio se activó a las 15.51.18 por parte de la hija "a través de una llamada externa". A los tres minutos se produce el "contacto con el 112" y a las 15.58 horas con la hija de la usuaria. A partir de ese momento y hasta las 18.56 se intentan contactos con el teléfono fijo o móvil de la usuaria. También con una persona de referencia, una vecina, y con la Policía Local del municipio donde residía la víctimas. Se han entregado un total de 15 audios de gestiones relacionadas con esta usuaria, que finalizaron a las 21.46 horas del 29 de octubre.

Otras dos personas usuarias de la telasistencia que activaron el servicio y fallecieron vivían en municipios de l'Horta Sud. En un caso es "la esposa del usuario" la que activa el servicio a las 18.52 horas del fatídico 29 d'octubre. Alrededor de las 18.30 horas es cuando comienzan a inundarse los municipios de l'Horta Sud en la cuenca del barranco del Poyo, de Chiva o Torrent, según los ingenieros de caminos que han analizado los detalles de la barrancada. De esta persona usuaria se han entregado hasta 25 audios de las gestiones que se prolongaron hasta las 21.09 horas. Los últimos audios se corresponden con "intentos de contacto con el usuario".

De la otra mujer beneficiaria de la teleasistencia en un municipio de l'Horta Sud, la primera gestión arranca con una grabación a las 20.37 horas cuando el hijo de una fallecida se pone en contacto con el servicio de teleasistencia. Son diez audios de gestiones infructuosas hasta las 21.20 horas.

Cabe recodar que, según informe de Emergencias aportado a la causa judicial la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero se unió a la reunión del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado, el cerebro de la emergencia), de forma telemática, a las 17.02 horas y la abandonó 38 minutos después, a las 17.40, para acudir a una entrega de premios que según su agenda oficial transcurrió entre las 18.00 y las 19.15 horas.

Según las explicaciones facilitadas por Camarero, la vicepresidenta no forma parte del Cecopi sino que fue convocada como "invitada". Y se volvió a conectar tras las grandes decisiones (sobre todo el envío del Es Alert de las 20.11 horas) ya tomadas: a las 20.58 horas sólo dos minutos y, posteriormente, de nuevo a las 21.43 horas.

La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, también dictó y notificó ayer una batería de autos en la que rechazó pedir a Presidencia de la Generalitat la documentación que firmó el propio presidente de la Generalitat ese día en un restaurante, pero acó requerir a la Administración autonómica otra información en el marco del contrato con una mercantil que le suministra resúmenes de prensa y alertas por menciones del presidente de la Generalitat o de los consellers en medios de comunicación.

La magistrada rechaza abrir una pieza separada por delito de falso testimonio contra la periodista que comió con el president de la Generalitat el 29 de octubre de 2024 y recuerda a la acusación particular que lo pedía que las testificales de los alcaldes de Cullera y Utiel ya fueron acordadas por la jueza en su momento, aunque siguen sin fecha concreta para comparecer.

Además, rechaza citar como testigo al conseller de Agricultura Miguel Barrachina, como pedía el PSPV-PSOE, pero sí remite a la Conselleria de Agua y a la de Emergencias distintos requerimientos sobre la presa de Buseo, que depende de la Generalitat. Por último, admite la personación como acusación popular en el procedimiento de la Asociación Nacional de denunciantes y víctimas de corrupción, previa consignación de fianza de 6.000 euros.