Procesión de caras serias en el pleno del Consell

Puede, o no, ser la última reunión del gobierno valenciano que presida Carlos Mazón. Su relevo al frente del Consell podría decidirse en los próximos días, pero el plazo legal abarca hasta el 19 de noviembre, así que no está claro que la de este martes sea la última reunión plenaria del gobierno valenciano que encabeza el president dimitido. Por eso, quizá, la extrañeza. También la seriedad en las caras de los consellers a su llegada a la sede del Consell, con los coches en casi todos los casos a pocos metros de las dos entradas y sin interacción con la prensa.

El primero en llegar ha sido, precisamente, Mazón, poco después de las nueve. El coche ha estacionado casi en el portal del Palau en la calle Caballeros, el todavía jefe del Consell se ha bajado y ha dicho un sucinto “buenos días” antes de entrar en el Patio Gótico.

"¿A quién esperáis?"

Le han seguido, aunque a partir de las 9.45, la vicepresidenta del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, el flamante vicepresidente y conseller para la Recuperación, de Medio Ambiente e Infraestructuras, Vicente Martínez Mus y, junto con él, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez.

Por separado, acompañados o no de sus jefes de prensa han llegado el resto de consellers. Caras de póker, discreción. Entradas repartidas por la plaza de Manises y la aledaña calle Caballeros.

“¿A quién esperáis?”, pregunta una mujer a la prensa, que se ha colocado por toda la anchura de la plaza de Manises. Algunos periodistas le contestan que a que comience el pleno del Consell. “Del valenciano, ¿no? Del gobierno valenciano”, quiere confirmar. Se va satisfecha. “Ya lo he preguntado, es el gobierno”, dice a sus acompañantes. Tres adolescentes cogidas del brazo se detienen delante de las cámaras de televisión y miran con intensidad pero sin preguntar nada cómo una periodista hace un directo. Cuando termina, se van calle abajo, cogidas del brazo. Pero, en general, la presencia de periodistas y de coches oficiales genera poca curiosidad. Personas con carros de la comprao grupos en bicicleta atraviesan sin mirar la replaza que forma la fachada del Palau.

"En compás de espera"

De cuando en cuando, mientras la procesión de consellers llega al Palau, se cuela, inevitablemente algún síntoma pasajero de esa extrañeza. El camarero del bar frente al Palau solo lleva dos días en el puesto y, cada vez que sale a la terraza, dirige una mirada interrogante a la sede del gobierno valenciano. Un turista japonés echa a correr y el ruido sobresalta a los periodistas, pero se para de espaldas a la Generalitat y saca una foto: se había desgajado de su grupo y tiene prisa, nada más. Dos señores dirigen una mirada distraída al Palau al pasar por delante. “Aquí están en compás de espera”, dice uno a otro.

A esta hora, los responsables del Consell están ya reunidos en un pleno que no admite medios, ni para grabar ni tomar fotografías al inicio de la reunión, el proceso conocido como “mudo”. Fuentes del Consell lo explican en que esa apertura a los medios solo se permite en los plenos extraordinarios. Este, dicen, es un pleno ordinario del Consell, en el sentido de que es el que se realiza todas las semanas. Pero la procesión de caras concentradas, serias, expectantes, de los diferentes consellers parece preguntarse qué puede haber menos ordinario que un pleno del Consell presidido por un jefe del gobierno que ha formalizado su dimisión y que no sabe si encabeza ese encuentro “ordinario” por última vez.