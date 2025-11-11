El PSPV convoca un mitin para exhibir unidad en torno a Morant y exigir elecciones

Una imagen de la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, con el puño en alto y el lema 'Volem votar' es la imagen escogida por el socialismo valenciano para la convocatoria del mítin que este sábado tendrá lugar en el complejo La Petxina de València con el lema que ya viene siendo habitual desde las filas socialistas, que reclaman elecciones tras la dimisión de Carlos Mazón. Una imagen de Morant que la reafirma, en el cartel y en el relato, como candidata a esos hipotéticos comicios autonómicos.

La secretaria general del PSPV no estará sola en ese acto, sino que el partido ha decidido aprovechar la tríada de mujeres valencianas fuertes de la formación en Madrid. La también ministra de Ciencia e Innovación estará acompañada por la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y la secretaria de Igualdad del Partido Socialista, Pilar Bernabé.

El cartel que convoca el acto 'Volem votar' del sábado con Diana Morant / Redacción Levante-EMV

Reivindicación de Morant

A partir de las 11.30 horas de este sábado, pues, desde el PSPV insistirán en el mensaje de la necesidad de unas elecciones que llevan planteando desde meses después de que la dana se cebara con la provincia de Valencia.

Será, pues, un acto de reivindicación, pero no solo del deseo de votar sino de Diana Morant como candidata después de que el presidente de la Diputación del Valencia y líder provincial del PP, Vicent Mompó, en la terna para encabezar la candidatura popular a las próximas elecciones a la Generalitat respondiera o en X a las críticas de Morant sobre su actuación y la de Juan Francisco Pérez Llorca. "Este es el nivel de toda una ministra de España. Es igual tenerla a ella en el Gobierno que a una escoba", le contestó Mompó a través de X.

Críticas de Mompó y respuesta del PSPV

"Diana, tu problema no soy yo. Ponte a trabajar y haz una política útil por esta tierra. Un consejo: si pretendes liderar la Generalitat, empieza por liderar tu propio partido", indicó el también presidente del PP de la provincia de Valencia.

Mompó recibió múltiples respuestas desde las filas socialistas, como la de Pilar Bernabé: "¿Una escoba? ¿Este es el nivel? Efectivamente, la futura presidenta Diana Morant lo barrerá todo: el negacionismo, el terraplanismo científico, la negligencia, los cambios de versión, las mentiras y, también, la poca clase y estilo del gobierno del PP".