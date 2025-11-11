Reclaman al Síndic de Greuges que no se autorice el "horripilante infierno" de los encierros de 'bous embolats'

"Varios toros son confinados en un único camión; en las astas llevan unos herrajes (eines d’embolar) terminados en grandes bolas de material inflamable; de ahí el eufemismo bous embolats cuando su definición es “de fuego” a tenor del viacrucis que les espera". Es la descripción que hace de los encierros de bous embolats la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA), que ha presentado una queja formal ante el Síndic de Greuges contra estos actos, a los que aluden como un "horripilante infierno". Lo han hecho en un documento que se abre con la descripción que la asociación hace de estos festejos. "Al llegar al pueblo en fiestas, y confinados aún en el camión, desde su techo deslizable que permite manipular a los animales desde arriba, unos operarios van prendiendo con fuego las bolas a todos y cada uno de los toros, convirtiendo ese estrecho espacio en un ir y venir de ardientes antorchas, un auténtico y horripilante infierno", continúa la queja.

En el documento, además, han incluido enlaces a vídeos colgados en la web en los que se puede ver uno de estos encierros al completo. Además, se hace referencia a jurisprudencia sobre el sufrimiento de los animales en este tipo de actos con fuego. En concreto, desde ANPBA aluden a lo que determinó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en su sentencia de 12/05/2000, que indica que es "un maltrato anímico el hecho de poner en las astas del toro, que es precisamente su arma de defensa, unas bolas y prenderles fuego", cosa que también considera un tipo de "maltratos físicos al animal".

No está incluido en el decreto

Desde la asociación argumentan, asimismo, que este tipo de encierros no están incluidos en el listado de “festejos taurinos tradicionales” recogidos en el Decreto 31/2015, de 6 de marzo de bous al carrer, que no incluye los correbous de bous embolats. Según esa norma, se consideran festejos taurinos tradicionales los espectáculos en los que, "popularmente, se sueltan, conducen, corren, torean o recortan reses bravas sin que, en ningún caso, haya lidia de la res". Es decir, sí son festejos de bous al carrer las modalidades de suelta de vaquillas, toro embolado, encierros, exhibición de toros cerriles, bou a la mar, toro ensogado, concurso de recortadores y bou de corro, así como aquellas modalidades cuyo carácter tradicional esté debidamente acreditado en la Comunitat Valenciana. En artículo 13 del decreto dice, asimismo, que "en ningún caso podrán celebrarse simultáneamente dos modalidades diferentes de festejos en el mismo recinto o plaza".

A la vista del decreto, desde la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales consideran que un "encierro de bous embolats" supone "una mezcolanza, una celebración simultánea de dos modalidades diferentes de festejos. Son, al tiempo, encierro o correbou y toro embolado o bou embolat. Por lo tanto, queda de esta forma "desnaturalizado" el formato.

Imagen de uno de los encierros de toros embolados de este verano en Sagunt. / Roberto Martínez

Los protocolos y la presencia de veterinarios

Desde ANPBA critican, pues, que la Generalitat interprete que los encierros de toros embolados son autorizables. Son conscientes de que el Consell apunta a que hay una serie de "exigencias" para garantizar su seguridad, entre ellos un protocolo de actuación para que, según la Generalitat, "no se den supuestos de choques, golpes, quemaduras o cualquier otra incidencia que haga presuponer la existencia o apariencia de maltrato". En este sentido, el protocolo de actuación exige que la embolada de los animales tenga lugar en espacios independientes o lo suficientemente abiertos. Sobre todo, indica que "tiene que estar presente un veterinario para acreditar el buen estado de las reses antes y después del evento".

Pero desde la asociación denuncian que, al menos en tres municipios, recientemente se han celebrado este tipo de eventos sin que incluyeran ningún protocolo o exigencia en este sentido. En particular, aluden a las fiestas celebradas entre julio y agosto de 2025 en Sagunto, Burriana y Vila-real.

"No tienen encaje jurídico"

Por eso, solicitan que el Síndic de Greuges se dirija a la Conselleria de Emergencias e Interior de la Generalitat para que no se autoricen nuevos “encierros de toros embolados". "No tienen encaje jurídico", argumentan. Asimismo, afirman que "afectan muy negativamente al bienestar y la protección de los animales utilizados en dichos encierros".

Pero, además, en caso de que la Generalitat "persista en su determinación de seguir autorizándolos", piden que "las nuevas autorizaciones contemplen e incluyan, de manera expresa, los protocolos de actuación y la presencia de veterinarios que la propia Generalitat afirma y confirma que se necesitan implementar para proteger el bienestar de los animales".