Bernabé da la bienvenida al general Fernández de Luz

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha mantenido este martes la primera reunión con el general de la Guardia Civil José Antonio Fernández de Luz desde su nombramiento como nuevo jefe máximo del Instituto Armado en la C. Valenciana. Bernabé, que conoce a Fernández de Luz desde hace años, primero como teniente coronel jefe del Servicio de Información de la CV y después, ya como coronel, como jefe de la Comandancia de València, ha destacado “la profesionalidad del general y su gran conocimiento de la C. Valenciana”, al tiempo que le ha mostrado “todo el apoyo del Gobierno en esta nueva etapa”. El encuentro forma parte de la ronda oficial de presentaciones de Fernández de Luz ante los representantes de organismos públicos y entidades privadas de la sociedad valenciana, algo habitual en estos casos.

En sus primeras declaraciones públicas, realizadas a Levante-EMV el mismo día de la publicación de su nombramiento en el BOE, el general expuso que "cuando recibí la noticia de mi regreso a Valencia como General de 6ª Zona, es decir, de la Comunitat Valenciana, sentí una gran emoción por volver a la que fue y no ha dejado de ser mi casa, y por la que sentí un dolor inmenso desde los 700 kilómetros que me separaban de ella hace un año y medio, cuando me destinaron a Castilla y León. Así que vuelvo a València con el firme propósito de ayudar a curar las heridas que todavía no han cicatrizado". Toda una declaración de intenciones.

Hasta ahora, el general ocupaba la jefatura de la Zona de Castilla y León, adonde fue destinado tras ser ascendido a general y cesar, por tanto, como jefe de la Comandancia de Valencia, dado que es un puesto de coronel, en mayo del año pasado. Es una de las permanencias más cortas de la historia de la Guardia Civil en un puesto de alta responsabilidad y obedece a que, desde el principio, estaba destinado a regresar a casa en cuanto estuviese libre el puesto.