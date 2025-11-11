Vox pide negociar directamente con Pérez Llorca las condiciones de su investidura
El partido de Abascal advierte: "No vamos a dejar que el Partido Popular vuelva a incumplir los acuerdos alcanzados"
Casi al mismo tiempo en que este mediodía la dirección nacional del PP confirmaba que el alcalde de Finestrat, Juanfran Pérez Llorca, es el designado por el PP para ser el nuevo president de la Generalitat, Vox ha salido al paso para exigir negociar directamente con él el contenido del acuerdo de investidura.
"Vox está esperando a que el PP decida al sucesor de Mazón, para poder fijar con esa persona las exigencias de Vox: rechazo al Pacto Verde y a la inmigración ilegal descontrolada", señalaba el partido de Abascal en un comunicado.
Y añade: "Vox no entra en decidir al candidato. Nuestra única preocupación es negociar directamente con la persona que designe el PP, porque será esa la persona que deba comprometerse y cumplir con todos los acuerdos que alcance con Vox".
Además, el comunicado de Vox vuelve a insistir en la idea de la falta de confianza respecto al PP: "No vamos a dejar que el Partido Popular vuelva a incumplir los acuerdos alcanzados", termina el comunicado.
