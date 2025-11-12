El cóctel climático de más calor y menos renta se ceba con Requena-Utiel, la Vega Baja y el Camp de Túria

Se intuía, pero ahora, con los datos en la mano, se puede ver claramente el mapa del cambio climático en España y su relación con la renta media. Los municipios españoles con menor renta también son los más afectados por el cambio climático, y así lo refleja el informe ‘Desigualdad climática en España. Oportunidades para una transición justa’, presentado por Oxfam Intermón y publicado durante el arranque de la cumbre del clima de Brasil (COP30). Una realidad global, con su impacto en todo el territorio nacional, pero también con su derivada valenciana: en la Comunitat Valenciana, esa combinación disparadora de los efectos del calor -más aumento de temperatura y menor renta media- se ceba especialmente con las comarcas de Requena-Utiel y el Camp de Túria.

Así lo muestra el mapa incluido en el informe de Intermón, que distribuye todos los puntos del territorio nacional en los que se han dado aumentos de temperaturas de al menos 1,5 grados desde 1960. Son todos los puntos marcados con un color diferente del blanco en la cartografía. En la Comunitat Valenciana, se concentran en el sur de Alicante, el centro y norte de la provincia de Valencia y el litoral de Castellón.

Mapa que muestra la relación entre los incrementos de temperatura de más de 1,5 grados y la renta media / Redacción Levante-EMV / Oxfam Intermón

A más calor y menos renta, más impacto

Pero el código de colores marca, con color granate y rojo, aquellos puntos donde la temperatura no solo ha aumentado en más de un grado y medio, sino donde, además, la renta es más baja. El granate indica puntos donde la renta anual media es de menos de 20.000 euros, y en ese color está marcado un punto en la comarca de Requena-Utiel. De color rojo, es decir, con rentas de entre 20.000 y 25.000 euros, están señalados algunos otros puntos en la comarca de Camp de Túria, casi la totalidad de la Vega Baja y el norte de Castellón, casi frontera con Cataluña.

En un nivel de renta algo superior, entre 25.000 y 30.000 euros de media anual se cuentan otros territorios donde el aumento de temperatura también ha superado los 1,5 grados. Es el caso de Los Serranos, el Bajo Vinalopó o gran parte del litoral centro y norte de Castellón. Todos ellos están entre las zonas donde se da esa combinación que genera mayor impacto: más calor y menos renta.

El 60% de municipios con más calor, por debajo de la renta media

Para elaborar el mapa, el Observatorio de la Sostenibilidad ha cruzado los datos de aumento medio de la temperatura desde 1960 con los niveles de renta neta media por hogar. En total, el mapa muestra que el 58% de los municipios afectados por el incremento de 1,5ºC se mantiene por debajo de la renta neta media familiar (30.551 euros en 2021).

Mapa que recoge los aumentos de temperatura desde 1960 / Redacción Levante-EMV / Oxfam Intermón

Es decir, que la población desfavorecida afectada por el impacto térmico es significativa. Cabe además añadir que el mapa no recoge la población con renta neta baja en municipios urbanos de renta neta media o alta con altos niveles de desigualdad.

Récords de temperatura

En España, los últimos cinco veranos han batido récords de temperatura, siendo el verano de 2025 el más cálido desde 1961. Además, el 70% de la población vive en municipios donde el incremento térmico supera ya el 1,5°C desde 1960, y más de la mitad de estos municipios tienen rentas familiares netas por debajo de la media nacional.

Las olas de calor, cada vez más frecuentes y severas, han provocado casi 37.000 muertes en España entre 2015 y 2023. En concreto, en agosto de 2025, se registraron 2.177 muertes por altas temperaturas, lo que sitúa a España como uno de los países europeos más vulnerables. Las personas mayores, trabajadores al aire libre y comunidades con bajos ingresos son las más afectadas, debido a su mayor exposición y menor capacidad de adaptación. Desde Oxfam advierten de que los impactos climáticos profundizan las desigualdades ocupacionales, económicas, sanitarias, de género y generacionales.