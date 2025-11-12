El Consell firma la jubilación de Gan Pampols

Si hace una semana el pleno del Consell aprobaba entre sus principales acuerdos su cese como vicepresidente segundo y conseller encargado de la reconstrucción en la zona dana, este miércoles ya se puede confirmar que Francisco Gan Pampols vuelve a ser lo que era antes del 19 de noviembre de hace un año cuando asumió el cargo: un jubilado más, un grupo social de alrededor de 9,4 millones de personas en toda España del que Gan Pampols es una de sus últimas reincorporaciones.

La Generalitat ha firmado (y publicado) la compatibilidad con el nuevo desempeño de Gan Pampols una vez acabado su cometido en el Ejecutivo autonómico. Eso le devuelve a su situación previa, la de teniente general retirado, que no en la reserva, dependiendo entonces del Instituto Nacional de Seguridad Social. Lo será dentro del régimen de 'clases pasivas' al que están adscritos los funcionarios de la Administración General del Estado y los transferidos a las autonomías, los de Justicia o, en este caso, los militares de carrera.