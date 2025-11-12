Vaivén
El Consell firma la jubilación de Gan Pampols
Si hace una semana el pleno del Consell aprobaba entre sus principales acuerdos su cese como vicepresidente segundo y conseller encargado de la reconstrucción en la zona dana, este miércoles ya se puede confirmar que Francisco Gan Pampols vuelve a ser lo que era antes del 19 de noviembre de hace un año cuando asumió el cargo: un jubilado más, un grupo social de alrededor de 9,4 millones de personas en toda España del que Gan Pampols es una de sus últimas reincorporaciones.
La Generalitat ha firmado (y publicado) la compatibilidad con el nuevo desempeño de Gan Pampols una vez acabado su cometido en el Ejecutivo autonómico. Eso le devuelve a su situación previa, la de teniente general retirado, que no en la reserva, dependiendo entonces del Instituto Nacional de Seguridad Social. Lo será dentro del régimen de 'clases pasivas' al que están adscritos los funcionarios de la Administración General del Estado y los transferidos a las autonomías, los de Justicia o, en este caso, los militares de carrera.
Suscríbete para seguir leyendo
- La periodista que comió con Mazón declara que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil
- Presidencia rastrea las opiniones sobre Mazón con obligación de enviar alertas a los cinco minutos de citarlo
- Mazón a Vilaplana sobre las continuas llamadas que recibía el 29-O: 'Es lo de siempre, por lo de la foto”
- El abogado que logró la declaración de Vilaplana pide deducir testimonio contra ella y que se cite al alcalde de Cullera, al que llamó Mazón
- La ‘herencia’ de Mazón a las rentas altas: perdona 65 millones entre Patrimonio y Sucesiones en 2026
- La periodista que comió con Mazón confirma que el jefe del Consell la acompañó hasta la entrada del aparcamiento en la plaza del Temple
- Más de 65 kilómetros de atascos esta mañana en Valencia: la A-7, colapsada
- Le piden 465 euros por recuperar el título de máster que perdió en la dana