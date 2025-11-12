El frío y la caída de las temperaturas provocan el primer repunte de contagios de gripe y covid

Noviembre ha comenzado con una bajada notable de las temperaturas en la Comunitat Valenciana. El frío ha venido acompañado -o más bien ha sido el causante- de un repunte de los contagios de gripe, covid y otro virus respiratorios. Así se observa en la última actualización del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (Sivira) que, con los datos recopilados entre el 3 y el 9 de noviembre, registra un aumento de la incidencia de 87,4 puntos en solo una semana hasta situarse en 699,2 puntos.

Desde principios del mes de abril, la transmisión no era tan elevada. Entonces, la temporada de resfriados daba sus últimos coletazos y, siete meses después, como suele ser habitual, se encuentra en su inicio y la de esta semana supone el primer repunte significativo en cuatro semanas. Septiembre registró la primera explosión, consecuencia de la 'vuelta al cole', con una incidencia que alcanzó los 713,3 puntos. Desde entonces, ha descendido progresivamente hasta el repunte registrado esta última semana. En retrospectiva, la incidencia es 70,2 puntos superior a la registrada en la misma semana del año anterior.

Los virus respiratorios están desbocados entre los pequeños de entre 0 y 4 años con 3.163,6 resfriados por cada 100.000 habitantes en la última semana. Es notable su incidencia también en la franja de entre cinco y 14 años, por encima de los 1.000 casos y comienza a repuntar entre el resto; los mayores de 65 años, los más vulnerables frente a los virus respiratorios, registran 611,1 casos por cada 100.000. Por departamentos de salud, destaca la transmisión en el hospital General, donde la incidencia supera los 800 puntos.

Evolución de la incidencia de gripe y covid. / GVA

Importancia de la vacunación

El crecimiento de la incidencia coincide en la misma semana en la que desde la Conselleria de Sanidad recomiendan vacunarse antes de que la transmisión se acelere. Lo hizo el propio conseller, Marciano Gómez, quien acudió a recibir las dosis de la vacuna de la gripe y la covid el lunes en el centro de salud de Serrería en València ciudad. Por el momento, ya se han inoculado la vacuna de la gripe 625.000 valencianos y valencianas. Otras 360.000 se han vacunado frente al coronavirus y 13.606 adicionales para protegerse del virus respiratorio sincitial (VRS).

Francisco Calabuig

El titular de Sanidad ha insistido en recomendar la vacunación "ahora que estamos sanos", es decir, antes de "que llegue el mal tiempo y aumente la curva de incidencia". Por el momento, las personas que deseen vacunarse deben solicitar cita para hacerlo; será así hasta que Sanidad habilite la vacunación sin cita, cuya fecha aún no está decidida porque, como explicó Gómez, "dependerá del ritmo de vacunación de los pacientes y de la evolución de la tasa de contagios".

El pico, entre diciembre y enero

El pico de la pasada temporada de gripe se produjo a finales del mes de enero, cuando la incidencia alcanzó los 1.184,6 puntos, aunque que ahora la incidencia sea más elevada que hace un año no significa que la explosión final vaya a ser mayor que la de entonces. En la temporada 2023-2024, la incidencia alcanzó su punto álgido en la última semana de diciembre con más de 1.500 puntos de incidencia.