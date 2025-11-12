Despliegue de cargos del Gobierno (y el PSPV) en Bruselas ante la aprobación del fondo dana

La votación de este jueves en el Parlamento Europeo ha ejercido de imán para cargos del Gobierno central y dirigentes con carné del PSPV. La aprobación de los 946 millones previstos dentro del Fondo de Solidaridad para la dana ha logrado atraer hasta Bruselas a varios representantes del Ejecutivo estatal que han tenido una relación directa con la gestión de la catástrofe del pasado 29 de octubre así como a varios alcaldes y alcaldesas de municipios afectados.

La cita en la eurocámara se ha convertido en el punto de apoyo sobre el que ha comenzado a pivotar una agenda paralela que va desde reuniones con las instituciones comunitarias, prestas a tratar el tema siguiendo la línea económica que prestará la UE, hasta un acto homenaje organizado por el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y que tendrá presencia de representantes de las víctimas así como de la hoy vicepresidenta de la Comisión Europea y exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La convocatoria de los socialistas, prevista para la tarde de este miércoles, servirá de conmemoración de la dana un año después. Bajo el título “Lo que aprendimos de la dana. Respuesta socialista europea ante catástrofes naturales”, organizado por las eurodiputadas del PSPV Sandra Gómez y Leire Pajín, participarán asociaciones de víctimas, Ribera; la presidenta de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García; una quincena de alcaldes y alcaldesas de las zonas afectadas y representantes del Gobierno de España.

Entre estos representantes estará la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España; la comisionada del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez, así como Virginia Barcones, directora general de Protección Civil y Emergencias en el Ministerio del Interior. Junto a ellos, también intervendrán el alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, y la de Catarroja, Lorena Silvent; y las presidentas de las asociaciones de víctimas mortales, Rosa Álvarez y Mariló Gradolí.

El objetivo del evento, además de rendir homenaje a las víctimas de las que se leerán los 229 nombres de las personas que fallecieron el 29-O, será tratar de poner en valor la actuación de las instituciones gobernadas por los socialistas ante la dana y la preparación ante futuras situaciones meteorológicas adversas provocadas por el cambio climático. El acto estará compuesto en dos mesas redondas, la primera bajo el título de 'Lo que aprendimos: la respuesta socialista y europea' y la segunda 'Europa: resiliencia y futuro'.

En total: 1.600 millones

Estos actos serán posteriores a la celebración por la mañana de una reunión de los alcaldes invitados de las zonas afectadas con responsables de la Dirección General de Política Regional y Urbana (DG REGIO) de la Comisión Europea para tratar cuestiones relacionadas con la reconstrucción y la gestión de los fondos europeos. Todo bajo el paraguas de una votación clave el jueves donde el Parlamento Europeo dará el visto bueno a los 946 millones del Fondo de Solidaridad como respuesta ante la dana.

Por lo visto durante su tramitación, se espera que salga adelante sin ningún voto en contra. De hecho, el informe, elaborado por la valenciana Sandra Gómez, fue aprobado la semana pasada en la Comisión de Presupuestos con 31 votos a favor y solamente una abstención. Estos 946 millones, la segunda mayor cantidad de la historia de este fondo y de la que ya se ha dado un anticipo de 100 millones, se sumarán a los 645 millones de euros en fondos de cohesión aque se redirigirán a España con lo que la movilización total de la UE rozará los 1.600 millones.