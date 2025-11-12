Diecisiete kilómetros de retenciones dificultan el tráfico este miércoles por la mañana en València
La A-7 y la autovía de Torrent son las carreteras que más tráfico acumulan
La V-30 registra circulación densa en ambos sentidos en las primeras horas de la jornada
Un total de diecisiete kilómetros de atascos dificultan la movilidad este miércoles por la mañana en València. Las principales vías de entrada y salida de la ciudad se ven parcialmente colapsadas o con tráfico lento.
La A-7, la que más kilómetros acumula
Cinco kilómetros de retenciones en la A-7 dificultan la circulación desde el km 329 en La Cañada hasta el km 324.5 en Cruz de Gracia en dirección a Barcelona. La V-30 por su parte también registra tráfico denso en dirección hacia la A-7, lo que no alivia el colapso de la vía. La cirunvalación de València acumula cuatro kilómetros de retenciones que van desde el km 6 en Forn d'Alcedo hasta el km 10 en Mislata en sentido hacia la A-7.
El tráfico es también denso en sentido contrario en la V-30, donde se suman tres kilómetros de colas, dos a la altura de Forn d'Alcedo entre los puntos kilométricos 7 y 5, y otro en Castellar entre los puntos kilométricos 2 y 0.8, ambos en dirección hacia el puerto de València.
Cuatro km en la autovía de Torrent
La carretera CV-36, conocida como la autovía de Torrent, acumula cuatro kilómetros más de retenciones desde Picanya hasta Forn d'Alcedo, dirección València.
También se registra tráfico irregular en la entrada a València desde la A-3, con algo más de un kilómetro de cola.
